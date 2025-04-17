響應世界地球日 台灣中油19日舉辦換贈樹苗活動

響應世界地球日，台灣中油公司訂於4月19日（六）上午9時起在全台100處中油直營加油站，舉辦「中油綠行動 愛你愛我（2025）愛地球」贈樹苗活動，民眾可持發票或回收廢電池至指定加油站兌換樹苗，一起為地球打造綠色永續，留給下一代美好的環境。

台灣中油表示，贈樹苗活動至今已舉辦17年，每年都受到民眾熱烈響應，今年共準備超過2萬株樹苗供民眾兌換，包括圓葉椒草、嫣紅蔓、薄荷、山蘇及羅勒等，提供兌換的加油站每站皆限量200株，每人1株，送完為止。

台灣中油指出，兌換樹苗的方式有三種：第一為當日在指定的100處直營加油站加油，持不限金額發票1張即可兌換；第二是自行收集當期（114年3-4月）不限金額發票5張；第三為收集廢電池5個。民眾可選擇任一種方式前往各活動地點兌換，另為支持綠色生活環保行動，請民眾自備提袋，減塑護地球。

除了中油直營加油站，台灣中油也同步在台北市中油大樓發起捐發票兌換樹苗的活動，鼓勵員工捐發票，捐出的發票將全數贈予「華山基金會」，將愛分享於社會，共同關懷獨居長者。

台灣中油長期投入環境保護及生態保育等工作，積極參與各項綠色行動，在邁向潔淨能源轉型的同時，不忘實踐ESG企業社會責任，每年皆響應「422世界地球日」發起贈樹苗活動，希望從一株樹苗開始擴大影響力，鼓勵人人加入植樹行列，家家從事綠藝美化，一同打造更美好的生活環境。活動資訊及指定站點可上台灣中油全球資訊網（https://reurl.cc/La48MK）查詢。