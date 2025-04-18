甲亢哥暴紅祕密！一招圈粉155萬 打開中國大陸「真面目」

從4月3日以來，全世界都被美國總統川普的關稅戰，搞到焦頭爛額；在此同時，美國知名網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）卻突破「盲腸」，在上海、北京、成都、重慶等城市，實境直播在中國的所見所聞，一舉戳破西方媒體所報導的「中國」，短短數天粉絲數暴增155萬、逼近4000萬，他到底掌握了什麼流量密碼？

多年以來，歐美主流媒體對中國的報導，幾乎都以負面居多，導致很多西方人對中國存在某種程度的刻板印象，尤以美國的「反中、仇中」情緒最為激昂。豈知身為「美國人」的甲亢哥，他的無心之舉，卻意外揭開中國的神秘面紗，讓上億的粉絲紛紛留言驚呼：「這不是我所知道的中國耶！」「這不是他們（編按：媒體或政治人物）告訴我的中國啊！」

為何中國大陸會迅速吸引外國觀光客及網紅直播主？這與「單方免簽證」的政策有關，此作法並非國際慣例，各國通常都會經過協商，在平等互惠原則上，給予對方免簽證。但，這一次中國卻單方面、直接宣布哪些國家地區免除入境中國的簽證。

去年11月8日，韓國、日本等九國被列入「單方免簽證」的首批國家地區，隨即又在11月30日將停留時間延長至30天，很快就迎來大批的韓國觀光客，「免除辦理簽證的手續與費用，相當旅遊商品便宜約1400元，不無小補，尤其這兩年全球都在通膨，只有中國在通縮，物價還比韓國便宜，很划得來，」一位從事旅遊業的導遊說，「不僅吸引年輕人去吃喝玩樂，連韓國大媽、大爺都特別想去張家界，認為是一生必去的景點。」

甲亢哥中國上海直播，一鏡到底長達6小時

由於免簽政策奏效，中國大陸趁勝追擊，去年12月17日起，又將俄羅斯、巴西、英國、美國、加拿大等54國的過境免簽停留時間由原來的72小時、144小時延長至240小時（10天），甚至擴增入出境口岸到60個，旅客可隨意跨域、跨省旅行，其中有38個國家都是單方面免簽。

在免簽政策下，愈來愈多西方人到中國旅遊，更吸引網紅的目光，甲亢哥就是代表之一。

今年20歲的甲亢哥，本名小戴倫·傑森·沃特金斯（Darren Jason Watkins Jr.），網名為IShowSpeed（簡稱Speed），是美國知名的YouTube實況主與饒舌歌手，節目的實況內容以遊戲為主，如《要塞英雄》《國際足盟大賽23》等。

Speed的特色為「一鏡到底」的超長直播（數小時以上），主打「無劇本、無濾鏡、無剪接」的「真實」賣點，由於他活力四射，情緒經常處於「亢奮」狀態，被中國網友暱稱為「甲亢哥」。

Speed從2022年起，又推出「邊旅行邊直播」的世界之旅，兩年半的時間，拜訪國家及地區超過20多個。這種旅遊直播方式，很快成為他最受歡迎的節目之一。

今年的3月24日，甲亢哥來到中國的第一站「上海」，首播就長達六小時，從打乒乓球、吃海底撈……；再到北京穿東北的花襖西裝、登長城；甚至在故宮大門口翻跟斗、吃爆肚、鐵板魷魚和糖葫蘆；又去成都看了川劇變臉；尤其是到河南的少林寺拜師練「鐵布衫」，被師傅一棍打到哀嚎不已。

Speed重慶的直播影片，瀏覽數高達896萬

為符合240小時（10天）免簽的規定，他4日特定跑到香港（出境中國）後，5日又空降到深圳直播，體驗中國很多黑科技，例如試坐比亞迪新能源車「仰望U8」的水上行駛功能。從影片中，看得出他很擔心，特地詢問「會不會沉下去？」還猶豫是否應該要繫安全帶？當汽車開進河水中時，他尖叫連連「Oh my god！」

到了商場，很快又被華為的三摺機所吸引，買了三台Mate XT，回到車上，迫不及待開箱體驗，讚嘆說，「華為這手機好瘋狂！」接著又叫了「無人機」的外賣服務，數分鐘後，看到「肯德基」餐盒從天而降在接收站時，他狂喊，「China is different！」（中國真是不一樣！）。最後於4月7日在長沙直播後，結束了首次的中國行。

為期15天的中國、香港之旅，他的YouTube粉絲訂閱量從出發前的3695萬增加至3850萬，吸粉155萬，堪稱他錄製的旅遊直播中最亮眼的成績；3月21日他入駐中國的抖音，粉絲數已逼近420萬；甚至在4月8日開啟小紅書帳號，目前也有88萬名的關注粉絲。

甲亢哥在中國的旅遊直播，所創下的紀錄無人能敵。例如重慶的直播影片觀看數高達896萬、品嘗長沙美食達882萬、在成都體驗針灸療法的觀看數也突破860萬，他印象最深刻的少林寺拜師直播，也有787萬的瀏覽量。總計八個城市、八場直播累計觀看數衝破6000萬大關，連IG上的「少林寺」單條播放量都高達1.5億。

甲亢哥效益讓美國觀光客上升65％、日本激增112％

這趟中國行帶給他的震撼教育還不只於此，連坐高鐵都令直播團隊驚嘆連連。在世界各國旅遊直播的甲亢哥常在進入隧道後，出現沒有訊號、卡頓等現象；這次當他經過隧道時，很自然提醒粉絲說，待會兒可能會斷訊……，沒想到「2K直播不掉線」，他大聲對著鏡頭說，「在隧道裡都有網路，中國也太超前了吧！」

結束中國行、回到美國的甲亢哥，隨即於4月13日凌晨2點（台北時間），在社交平台上發文，展示在中國大陸旅遊的16張照片，包括最受外國粉絲歡迎的少林寺梁師傅、重慶的鹵鵝叔、重慶夜景、成都的熊貓妝，還有香港維多利亞港的夜景、北京故宮、以及身穿漢服的照片，並附上「謝謝你中國」五個字。

Thank You China & Mongolia🇨🇳🇭🇰🇲🇳 pic.twitter.com/pEGTeb2PCR — Speed⭐️ (@ishowspeedsui) 2025年4月12日

眾所皆知，知名網紅無不挖空新思帶給訂戶新體驗，以增加流量與收入，甲亢哥就是代表之一，只是他壓根耳想不到，「中國、香港行」會帶來如此驚人的回饋，他在YouTube的3000多萬個訂戶、在TikTok（抖音國際版）的4000多萬名粉絲，也跟隨著直播鏡頭，看到真正的中國。

甲亢哥所帶來的宣傳效益，遠超乎中國大陸的想像，難怪大陸網友有感而發：「甲亢哥上海直播六小時，就打破西方長年以來對中國的偏見。」

顯然，中國也察覺到「甲亢哥」中國行的雙贏密碼，他前腳剛離開（4月7日），中國就在8日發布新公告，從9日起在上海、北京、廣東、四川、浙江及深圳等地實施「即買即退」的退稅服務。外國觀光客只要在合作商店購買退稅物品，辦理信用卡預授權後，就可領取等額退稅款。離境時由海關核對無誤後，立即解除預授權擔保，完成離境退稅事項。

在川普打關稅戰的國際政經環境下，這項看似平常的消費便利措施，背後卻有深層的戰略意義。顯然，中國大陸正試圖另闢蹊徑，尋找各種可能的替代收入，趕在甲亢哥「中國行」的熱度上，推出便利的消費措施，擴大觀光旅遊市場，以降低美國的商品關稅衝擊。

根據中國大型旅遊網站「攜程」的數據顯示，甲亢哥「中國行」之後，美國赴華的觀光客上漲65％，日本的遊客更大幅成長112％。看來，中國政府與甲亢哥也意外創造了全新的「雙贏」流量密碼。

（本文出自2025.04.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）