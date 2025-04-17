水喝太少！身體4常見反應是缺水警訊 營養師：醒腦別只靠咖啡

沒事多喝水，多喝水沒事！營養師品瑄在Instagram發布貼文提醒大家，生活中再正常不過的四個身體反應，其實是身體警訊！今天帶大家了解你可能沒發現的「代謝卡關警訊」，如果四點中了三點就代表該喝水啦！

品瑄表示四種你可能沒發現的警訊包含：

一、早上醒來疲累、臉腫？

品瑄表示這可能是水分不足導致代謝變慢、水腫！建議起床先喝300ml喚醒代謝、減少水腫。

二、怎麼運動都瘦不下來？

燃脂代謝都需要水參與。試試「53535喝水法」，品瑄建議喝水時間可以分別落在早上500ml、早午間300ml、午餐前500ml、午晚間300ml、晚餐前500ml。

三、總是嘴饞想吃東西？

品瑄指出，可能你其實沒有想像中的餓，只是口渴？嘴饞時先喝一杯水，等10分鐘再決定要不要吃吧！

四、腦袋卡卡、效率低？

不是太累，是大腦脫水讓思考力、專注力跟著下降，品瑄提醒別只靠咖啡醒腦，補水才是清醒關鍵。