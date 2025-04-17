國際郵輪回來了 403震後首艘「星凝天蝕2號」載歐美遊客抵花蓮

相隔一年，花蓮港今天喜迎403地震後首艘國際郵輪，Scenic Eclipse II（星凝天蝕2號）載180名歐美遊客前來，雖然太魯閣尚未修復，仍將造訪園區遊客中心。港務公司統計，今年預報9艘遊輪共4100名遊客，明年將恢復到震前水準，相信花蓮觀光會愈來愈好。

「星凝天蝕二號」為總噸數1萬7000餘噸的高端豪華郵輪，可載客228人，上一港為馬尼拉，今天中午12時抵達花蓮港，預計晚間7時離開航向基隆港。

船上180名遊客主要來自澳洲、英國及北美洲，許多人首次來到台灣，一下船迫不及待拿出手機拍下畫面。一名澳洲遊客開心表示，聽說台灣小吃很好吃，期待品嘗，也想到太魯閣走一走，希望不要遇到地震。

這批遊客上岸後將參訪太魯閣國家公園遊客中心、港天宮、松園別館、慶修院等景點，縣府觀光處安排接駁車提供花蓮港到麗翔飯店的接駁服務，方便遊客到市區走走逛逛，也協調提供英語的旅遊諮詢服務，讓外籍遊客認識花蓮。

花蓮港務分公司安排拖船噴水等熱鬧的迎賓活動，港務長林清富說，去年原本預報14艘，震前來了4艘，震後全部取消，相隔一年再迎來國際郵輪，象徵花蓮觀光正在復甦。

林清富說，為提振地方觀光，花蓮港務分公司提供郵輪優惠方案，今年靠泊花蓮港免收碇泊費、旅客服務費及港區清潔維護費，預計優惠金額達120萬元。今年預報9艘4100人，明年到目前為止預報15艘、2萬5000人，回到震前水準，外港震損的9座碼頭，今年底會全數完成，期待與地方政府合作，讓郵輪業務和觀光愈來愈好。