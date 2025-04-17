運動該挑早晨或深夜？ 醫師曝「最佳時段」：燃脂效果更佳

無論在早晨或深夜，時常能看到不少人上街跑步，不過究竟在哪個時間點運動最有效果？重症專科醫師黃軒表示：實際上各有益處。研究發現，在早上運動除了能穩定血壓及血糖，燃脂效果也加倍；在晚上運動則讓肌肉效果發揮最佳，更助於晚間放鬆並提升睡眠。

重症醫師黃軒在臉書粉專發文，針對「什麼時間運動最有效？」之疑問，不只常被健身迷提出討論，更是科學家們熱烈研究的議題。根據美國研究顯示，早晨空腹進行有氧運動，不僅大大提升燃脂效果，還能幫助建立規律作息，增加白天的活動力，穩定血糖與血壓。

但晚上運動也另有益處。有研究發現，人體的核心體溫在傍晚時能達到高峰，這時的肌肉反應能力、柔軟度以及肺功能狀態皆為最佳，不僅能拉長訓練時間，還有機會突破極限。一項巴塞爾大學的研究指出，只要不在就寢前進行高強度運動，其實不會干擾睡眠，反而能達到放鬆身心的效果。因此，晚上運動較不容易讓身體受傷，還能擁有良好的減壓效果。

黃軒指出，雖然早晚運動各有優點，不過最關鍵的還是自身生活型態和目標，「持之以恆」永遠比「挑選時間」更重要。他也提醒心血管疾病者，早上運動前務必充分熱身，避免交感神經過度興奮；晚上運動者則避免睡前1小時劇烈運動，以免影響入睡。