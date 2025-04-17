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苗栗醫院迎來醫學中心感染專科女醫師 為醫療添能量

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
部苗副院長劉明岳(左一)代表院方送花歡迎感染科鍾承慧醫師(左二)加入苗醫服務團隊。圖／部立苗栗醫院提供
部苗副院長劉明岳(左一)代表院方送花歡迎感染科鍾承慧醫師(左二)加入苗醫服務團隊。圖／部立苗栗醫院提供

衛生福利部苗栗醫院最近迎來感染科專科醫師鍾承慧加入院內的醫療團隊，並增設感染科，院方開心地表示，鍾醫師在醫學中心服務及專業養成，擁有紮實的專業背景，可提供鄉親更貼近需求的感染專科醫療照護。

苗栗醫院表示，感染科醫師養成不易，苗栗醫院過去曾設有感染科，但醫師多為兼任或其他公立醫院支援，近年已未再開設，一些感染性疾病多由其他相關科別的醫師提供醫療服務，鍾承慧到苗栗醫院服務，讓院內的醫療服務再添實力。

苗栗醫院院長徐國芳指出，鍾承慧畢業於中山醫學大學醫學系，並在彰化基督教醫院的醫學中心完成內科與感染科專科訓練，擁有多年臨床經驗，熟悉各類感染性疾病的診斷與治療，對複雜個案總能沉著冷靜應對，深得病患及家屬信任；她也曾服務於雲林若瑟醫院，非常熟悉地方醫療脈絡和需要，因此更理解病患的真實需求與處境。

徐國芳說，鍾醫師的專長涵蓋肺炎、泌尿道感染、骨關節感染、皮膚與軟組織感染、不明熱鑑別診斷、高齡感染照護、多重慢性病管理及愛滋病與性傳染病治療、疫苗施打與預防醫學衛教等；鍾承慧加入苗醫，不僅提升感染科診斷精準度與照護整合的水準，也強化與病患間的溝通連結，也會參與社區健康推廣與預防感染教育，提升整體防疫意識與疾病識能。

鍾承慧醫師表示，感染科主要治療的是各種微生物感染所造成的疾病，微生物則包括自然界中無所不在的病毒、細菌、黴菌及寄生蟲等，而感染所表現出的症狀是因身體發炎所造成，因此常見紅、腫、熱、痛等四大症狀。

鍾醫師提醒民眾，若出現不明發燒、長時間咳嗽、皮膚紅腫發炎、頻尿或尿痛等症狀，皆可能是感染徵兆，應儘早就醫，尤其是年長者與免疫力較弱者，更要提高警覺。

部苗感染科鍾承慧醫師開設門診，細心為患者診治。圖／部立苗栗醫院提供
部苗感染科鍾承慧醫師開設門診，細心為患者診治。圖／部立苗栗醫院提供
部苗感染科生力軍鍾承慧醫師細心、耐心地問診。圖／部立苗栗醫院提供
部苗感染科生力軍鍾承慧醫師細心、耐心地問診。圖／部立苗栗醫院提供

愛滋病 醫學中心 醫師

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