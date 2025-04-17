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0403地震後首艘國際郵輪到訪 花蓮迎逾百遊客

中央社／ 花蓮縣17日電
花蓮0403地震後的首艘國際郵輪「星凝天蝕2號」17日中午靠泊花蓮港，花蓮港務分公司特別以噴水禮相迎。圖／中央社
花蓮0403地震後的首艘國際郵輪「星凝天蝕2號」17日中午靠泊花蓮港，花蓮港務分公司特別以噴水禮相迎。圖／中央社

花蓮0403地震後首艘到訪的國際郵輪「星凝天蝕2號」今天中午靠泊花蓮港，逾百名遊客將遊覽太魯閣遊客中心、松園別館等景點，縣府與港務分公司盼象徵觀光復甦，為花蓮帶來更多遊客。

台灣港務公司花蓮港務分公司特別以拖船噴水相迎，花蓮縣政府觀光處則在碼頭安排原民舞蹈歡迎國際遊客。

台灣港務公司花蓮港務分公司港務長林清富接受媒體聯訪表示，此次「星凝天蝕2號」自菲律賓馬尼拉出發，搭載來自澳洲、英國及北美洲等地約180名國際旅客來到花蓮港，下一站是基隆港，包括此次靠泊的「星凝天蝕2號」在內，今年共將有9航次國際郵輪停靠花蓮，顯示花蓮觀光有復甦跡象。

花蓮縣政府表示，在縣府與國內外及在地觀光相關業者攜手積極努力下，花蓮不但已迎來直飛香港的定期航班，如今更重新迎回國際郵輪，再加上國際媒體報導花蓮為亞洲隱藏美食之都的肯定，象徵花蓮觀光的復甦，並以嶄新面貌迎接世界各地旅人的到來。

縣府表示，未來也將持續爭取日、韓包機直航，為縣內觀光相關產業帶來更多消費人潮與商機。

台灣港務公司資料顯示，「星凝天蝕2號（Scenic Eclipse II）」郵輪6月19日及6月21日還會造訪花蓮港。這艘國際郵輪為巴哈馬籍，總噸數1萬7592噸，可載客數228人，建造年份2023年。

花蓮港郵輪碼頭及旅客通關站硬體設施於今年初完成修復，現已作好準備，為睽違逾1年的國際郵輪旅客提供優質且多元的服務，以新風貌歡迎國際郵輪到訪。

台灣港務公司花蓮港務分公司說明，目前花蓮港114年接獲郵輪預報共9航次，旅客人次約4100，為提振花蓮地方觀光，吸引國際郵輪旅客來台，花蓮港務分公司提供優惠方案，凡國際郵輪於114年靠泊花蓮港免收碇泊費、旅客服務費及港區清潔維護費，預計優惠金額約新台幣120萬元。

花蓮縣政府 郵輪

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