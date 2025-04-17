50嵐台南大灣店遭爆珍奶有小強 南市衛生局出動稽查

知名連鎖手搖飲料店50嵐台南大灣店遭爆出珍奶含有「爆漿蟑螂」。近期有民眾在社群網站po文，在50嵐購買波霸奶茶，沒想到竟喝到「1隻2公分的蟑螂」，也讓他失望說「這輩子是不會在喝50嵐了」，對此，南市衛生局今派員到場稽查，發現現場確實有病媒出沒痕跡，已命其限期改善。

有民眾昨在社群平台Threads上po文，內容寫下「對50嵐有夠失望...想說波霸怎麼脆脆的還爆漿，結果一拿出來...謝謝一隻2公分的蟑螂先」，他提到，店家雖有賠償和重做一杯新的，但估計「這輩子是不會在喝五十嵐了」，並附上2張「爆漿蟑螂」畫面，讓不少網友感到驚人。

南市衛生局表示，針對民眾在社群媒體反應購買飲品中疑似有病媒，恐有食品衛生安全疑慮，接獲訊息後立即派員前往稽查，查核結果發現，該店作業台面及層架保持清潔、備用食材有覆蓋且未逾期、冰箱溫度符合規定，但廚餘桶未覆蓋且放置廚餘桶的地方未保持清潔，現場有病媒出沒痕跡，已命其限期改善。