50嵐台南大灣店遭爆珍奶有小強 南市衛生局出動稽查
知名連鎖手搖飲料店50嵐台南大灣店遭爆出珍奶含有「爆漿蟑螂」。近期有民眾在社群網站po文，在50嵐購買波霸奶茶，沒想到竟喝到「1隻2公分的蟑螂」，也讓他失望說「這輩子是不會在喝50嵐了」，對此，南市衛生局今派員到場稽查，發現現場確實有病媒出沒痕跡，已命其限期改善。
有民眾昨在社群平台Threads上po文，內容寫下「對50嵐有夠失望...想說波霸怎麼脆脆的還爆漿，結果一拿出來...謝謝一隻2公分的蟑螂先」，他提到，店家雖有賠償和重做一杯新的，但估計「這輩子是不會在喝五十嵐了」，並附上2張「爆漿蟑螂」畫面，讓不少網友感到驚人。
南市衛生局表示，針對民眾在社群媒體反應購買飲品中疑似有病媒，恐有食品衛生安全疑慮，接獲訊息後立即派員前往稽查，查核結果發現，該店作業台面及層架保持清潔、備用食材有覆蓋且未逾期、冰箱溫度符合規定，但廚餘桶未覆蓋且放置廚餘桶的地方未保持清潔，現場有病媒出沒痕跡，已命其限期改善。
衛生局也說，餐飲業者之作業環境及品管情形如有缺失，會要求業者限期改善，倘若複查不合格，將依食品安全衛生管理法處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，也呼籲食品業者應落實自主管理，加強內部管理機制，有助於確保所製售食品之衛生安全，減少不符衛生標準的情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言