恆隆行restyle2050「玩不完美地球趴」 高美濕地辦綠色饗宴 Dyson、Patagonia拍賣3折起

響應世界地球日，恆隆行成立的循環經濟數位平台「restyle2050」將於4月19日舉辦「玩不完美地球趴：致敬永續公民」，地點特別選在風力發電機環繞的台中高美濕地，攜手代理品牌與在地夥伴倡議1% for the planet，透過綠風餐桌饗宴、綠色公益拍賣及多元永續體驗，邀民眾共襄盛舉。

動攜手在地野餐品牌「璐露野生活」推出綠風餐桌饗宴，推出以低碳飲食與地方創生為核心的永續餐點。選用苗栗、台中、雲林等地友善農法作物，並採全食物料理手法減少食物浪費，讓參與者從味蕾感受與土地的連結。

restyle2050自2024年加入國際組織1% for the planet，首度策劃「為地球拍賣會」，聯手旗下代理品牌Dyson、Sodastream、Blueair、Patagonia等品牌，提供近40萬元商品，3折起標，所得全數捐予RE-THINK環境組織。藝人鳳小岳也捐出陪伴7年的工作椅響應拍賣。

另邀請達德能源環境教育中心，活動現場規劃風機導覽、濱海生態課程、親子DIY工作坊、公仔手作、海廢議題分享等寓教於樂的體驗，並邀請街頭藝人演出與綠色輕食市集，共同打造永續生活圈。