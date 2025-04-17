快訊

堅定表態「我會去」…藍營諸侯第一人 蔣萬安今晚赴北檢聲援黃呂錦茹等人

嚇壞！蝦皮APP偷看手機相簿一天6次 內行人教1招關閉手機權限

把車送去保養「拆底盤掉下4毛球」 車主跟技工全嚇傻：根本沒聽到聲音

聽新聞
0:00 / 0:00

再生醫學療法打敗退化性關節炎 99歲阿公重新站起來

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
康姓阿公透過再生醫學療法，緩解髖關節退化，靠著拐杖重新站起來。圖／南投醫院提供
康姓阿公透過再生醫學療法，緩解髖關節退化，靠著拐杖重新站起來。圖／南投醫院提供

南投99歲康姓老翁因為髖關節退化性關節炎，長期飽受疼痛、只能坐著輪椅。衛福部南投醫院復健科安排再生醫學療法，加上高階肌肉骨骼超音波精確導引投藥，讓他擺脫輪椅重新站起來，生活品質大幅提升。

南投醫院復健科主任周建文說，髖關節炎是常見的退化性關節疾病，主要因關節軟骨磨損，導致疼痛、僵硬，甚至行動困難，嚴重影響日常生活。傳統治療以藥物、復健及手術為主，然而，部分患者藥物治療效果有限，或不適合接受手術。

這名阿公因年齡與關節退化，導致髖關節劇烈疼痛，行走困難，確診為髖關節退化性關節炎後，建議以再生醫學療法，促進關節修復、減輕疼痛並恢復功能。

再生醫學療法是透過注射富含生長因子的治療物質，啟動病患自身修復機制，對於無法手術或傳統治療無效的退化性關節炎患者，提供新的治療選擇。老先生接受療程後，疼痛明顯減輕，也逐步恢復肌力，原本只能坐輪椅，又可自行用拐杖行走。

康姓老先生說，「原本以為只能坐輪椅，沒想到治療後可以重新站起來、拿拐杖走路，真的感謝醫師和醫療團隊幫助。」

南投醫院使用高階肌肉骨骼超音波導引技術，即時、清晰地呈現髖關節周圍的軟組織結構，精確定位病變區域，並輔助醫師進行注射治療，確保藥物或再生醫學藥劑能準確到達患部，大幅提升治療的精準度與安全性，避免傳統盲刺可能造成的風險。

南投醫院院長洪弘昌表示，「透過高階肌肉骨骼超音波導引注射技術結合再生醫學，不僅提升治療精準度，病患也獲得長期穩定的治療效果。」

南投醫院提醒，若出現長期關節疼痛、僵硬或活動困難，應儘早就醫檢查，透過專業診斷與個人化治療方案，能有效緩解不適，延緩關節退化，改善生活品質。

南投醫院復健科主任周建文為病人診療。圖／南投醫院提供
南投醫院復健科主任周建文為病人診療。圖／南投醫院提供

南投 醫學 關節炎

延伸閱讀

挪威看極光摔骨折 女企業家返台獲名醫救治 捐輪椅助人

陳美鳳不用坐輪椅了！腿力回春 背限量廢包喝喜酒

影／大甲媽回鑾80歲嬤坐輪椅被人潮擠出 警助她躦轎底

大甲媽回鑾！台中警民協力舉高鑾轎 助輪椅嬤躦轎底

相關新聞

亞洲首例！28歲女魚刺食道穿孔致肺切除 嘉基內視鏡縫線術救了她

嘉義28歲邱小姐因魚刺導致食道穿孔難癒合，2年來無法正常進食還併發感染、切除部分肺部，家人幾乎走遍全台醫院甚至求助宗教，...

好難過！桃園童「舉手走斑馬線」11車不停讓…Cheap轟心寒

台灣被外媒封為「行人地獄」，政府為雪恥近年來強力執法，不過，關注交通安全的百萬網紅「Cheap」在臉書PO出昨天桃園市有...

疑食物中毒...高雄碳佐麻里勒令停業七天 就醫人數增至22人

「碳佐麻里」高雄美術館店疑發生食物中毒案，高雄市衛生局統計至今早9點止，累計就醫人數已達22人。

運安會建議改善項目 航港局高達21項未調整

立法院交通委員會今邀請國家運輸安全調查委員會主委林信得進行業務報告，報告中統計，受建議單位未完成改善建議中，以航港局累計...

Google被評1星…機車行老闆心碎求解：開鎖200元真的很黑嗎？

在臉書社團「爆料公社二社」上，一名機車行老闆近日發文求助，表示有民眾將機車鑰匙鎖在置物箱內，求助於他的店。老闆以200元的價格解鎖，並好心傳授如何自救的技巧，結果卻收到Google評價1星負評，讓他心碎不已。

0403地震後首艘國際郵輪到訪 花蓮迎逾百遊客

花蓮0403地震後首艘到訪的國際郵輪「星凝天蝕2號」今天中午靠泊花蓮港，逾百名遊客將遊覽太魯閣遊客中心、松園別館等景點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。