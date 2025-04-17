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再生醫學療法打敗退化性關節炎 99歲阿公重新站起來
南投99歲康姓老翁因為髖關節退化性關節炎，長期飽受疼痛、只能坐著輪椅。衛福部南投醫院復健科安排再生醫學療法，加上高階肌肉骨骼超音波精確導引投藥，讓他擺脫輪椅重新站起來，生活品質大幅提升。
南投醫院復健科主任周建文說，髖關節炎是常見的退化性關節疾病，主要因關節軟骨磨損，導致疼痛、僵硬，甚至行動困難，嚴重影響日常生活。傳統治療以藥物、復健及手術為主，然而，部分患者藥物治療效果有限，或不適合接受手術。
這名阿公因年齡與關節退化，導致髖關節劇烈疼痛，行走困難，確診為髖關節退化性關節炎後，建議以再生醫學療法，促進關節修復、減輕疼痛並恢復功能。
再生醫學療法是透過注射富含生長因子的治療物質，啟動病患自身修復機制，對於無法手術或傳統治療無效的退化性關節炎患者，提供新的治療選擇。老先生接受療程後，疼痛明顯減輕，也逐步恢復肌力，原本只能坐輪椅，又可自行用拐杖行走。
康姓老先生說，「原本以為只能坐輪椅，沒想到治療後可以重新站起來、拿拐杖走路，真的感謝醫師和醫療團隊幫助。」
南投醫院使用高階肌肉骨骼超音波導引技術，即時、清晰地呈現髖關節周圍的軟組織結構，精確定位病變區域，並輔助醫師進行注射治療，確保藥物或再生醫學藥劑能準確到達患部，大幅提升治療的精準度與安全性，避免傳統盲刺可能造成的風險。
南投醫院院長洪弘昌表示，「透過高階肌肉骨骼超音波導引注射技術結合再生醫學，不僅提升治療精準度，病患也獲得長期穩定的治療效果。」
南投醫院提醒，若出現長期關節疼痛、僵硬或活動困難，應儘早就醫檢查，透過專業診斷與個人化治療方案，能有效緩解不適，延緩關節退化，改善生活品質。
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