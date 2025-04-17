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LINE Pay支援Uber App支付車資 為行動支付第一家

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
行動支付領導品牌LINE Pay（7722）宣布，即日起開放民眾使用LINE Pay於Uber App上支付行程費用。圖／LINE Pay提供
行動支付領導品牌LINE Pay（7722）宣布，即日起開放民眾使用LINE Pay於Uber App上支付行程費用。圖／LINE Pay提供

行動支付領導品牌LINE Pay（7722）宣布，即日起開放民眾使用LINE PayUber App上支付行程費用，成為目前國內唯一同時支援Uber與Uber Eats兩大平台的行動支付業者，提升用戶無現金生活的便利性，並協同Uber App合作車隊提供安全、便捷的乘車體驗。

即日起使用LINE Pay綁定指定信用卡於Uber App上支付行程費用，可享最高LINE POINTS 10%點數回饋，總回饋點數超過百萬點。

LINE Pay表示，攜手Uber拓展支付場景，為1,300萬用戶打造更完整的支付體驗和服務網絡，使用者通勤、接駁、寄送或收取物品等需求都能透過Uber App一站式滿足，使用LINE Pay付款，讓支付過程更順暢、優惠更有感，還能輕鬆查詢每筆交易紀錄和回饋明細，為用戶生活帶來更多便利及美好。

Uber表示，與LINE Pay攜手合作，透過科技整合，讓台灣用戶能以更便利的方式於 Uber App上支付行程費用，在日常通勤與出行中享受安全、快速且具彈性的智慧支付體驗。

LINE LINE Pay Uber

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