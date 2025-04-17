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童綜合達文西手術13年5000例 患者分享無痛經歷

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
童綜合醫院13年來引進達文西機械手臂設備，執行各科別手術超過5千例以上。記者黑中亮／攝影
童綜合醫院13年來引進達文西機械手臂設備，執行各科別手術超過5千例以上。記者黑中亮／攝影

童綜合醫院2012年起引進達文西機械手臂系統，13年來是全台少數擁有兩台最新型達文西機械手臂設備的醫院，廣泛運用在婦產科、耳鼻喉科、泌尿科、心臟外科、一般外科、大腸直腸外科、胸腔外科與小兒外科等無創手術，執行手術超過5千例以上，今天邀請曾經接受過達文西攝護腺根除手術的患者，到院分享自身的無痛經歷。

65歲的吳姓患者表示，11年前因為出現血尿、排尿困難等狀況到童綜合醫院泌尿科診療，經醫師歐宴泉安排相關檢查，確診罹患了攝護癌第三期；當時聽到罹癌真的不知所措，不知道還有沒有未來，經歐醫師的仔細說明與建議，同意接受達文西手術治療，術後幾乎沒有原本害怕的手術疼痛問題，很快就能下床走動並出院。

歐宴泉指出，達文西機械手臂手術目前由8個外科科別共同執行，涵蓋胸腔外科、泌尿外科、耳鼻喉科、婦產科、一般外科、大腸直腸外科、心臟血管外科、小兒外科等，跨科整合手術模式。有些病患甚至在一次住院期間或不同次住院，就能接受來自多個不同科別的手術協同治療，大幅提升診療效率與醫療品質。

特別是在泌尿外科、耳鼻喉科及婦產科領域，童綜合醫院已被視為世界級手術觀摩中心，每年吸引大批國際醫師來台觀摩與進修。並且為促進國際間醫學交流與機械手術技術發展，每年定期舉辦TICS童醫院國際研討會，成為台灣在機械手臂手術領域的重要學術平台。

童綜合醫院在副院長歐宴泉帶領下，達文西機械手臂手術獨步全台，最近更引進全台兩台最新型達文西機械手臂設備。記者黑中亮／攝影
童綜合醫院在副院長歐宴泉帶領下，達文西機械手臂手術獨步全台，最近更引進全台兩台最新型達文西機械手臂設備。記者黑中亮／攝影

手術 達文西

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