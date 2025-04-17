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好難過！桃園童「舉手走斑馬線」11車不停讓…Cheap轟心寒

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
桃園市昨天有2名小學生走在斑馬線的路中央，且舉手向駕駛人示意，但對向連續11輛車完全不停讓。圖／取自Cheap臉書
桃園市昨天有2名小學生走在斑馬線的路中央，且舉手向駕駛人示意，但對向連續11輛車完全不停讓。圖／取自Cheap臉書

台灣被外媒封為「行人地獄」，政府為雪恥近年來強力執法，不過，關注交通安全的百萬網紅「Cheap」在臉書PO出昨天桃園市有2名小學生走在斑馬線的路中央，且舉手向駕駛人示意，但對向連續11輛車完全不停讓。Cheap說，一條馬路，竟然成了「過不去的關卡」，不是因為紅燈，而是因為這個社會的冷漠，台灣最美的風景是人？

Cheap分享的影片中，顯示地點在桃園市桃園區龍安街，昨天下午5時26分，有2名小學生走在斑馬線上，且已經來到路中央，其中1名男童推著自行車，另1名小個子的男童則伸直手臂，向對向來車示意他要過馬路。但是連續11輛車呼嘯而過，直到第12輛來車才煞住，不過，此時已經綠燈，2名男童疑似看到大量機車駛來，嚇得退回人行道上。Cheap寫下，「全場車輛無視，小學生舉手仍被逼退」。

Cheap表示，2名小學生乖乖走在行穿線上，還是教科書級別的「舉手過馬路」，結果呢？對向車輛一輛接一輛，沒人停、沒人讓，「就像他們是透明的」。

一條馬路，竟然成了「過不去的關卡」，Cheap表示，不是因為紅燈，而是因為這個社會的冷漠，台灣最美的風景是人？以為這兩年在路權仔的靠北下，行人路權有比較好一點，還真心寒啊。

其他網友表示，「台灣的交通環境真的很悲哀」、「希望影片擁有者可以全部檢舉，好寒心，可惡」、「可悲的台灣」、「舉到都快變雕像了，還是沒有人要讓」、「看到小朋友這樣真的好難過」、「上網檢舉，警察會說他沒有想過去退件，因為他最後往回走」、「會有人說為什麼沒有大人陪同」。

也有網友表示，「拿磚頭可能才會停」、「可能大爺們覺得舉手不夠，還要彎腰敬禮吧」、「推薦別人來台灣旅遊是殺人造業」、「馬路寬，車速快，就算停下來也會被後面追撞，為難啊！應該先從建設做起，拓寬人行道」、「不能完全怪駕駛，這裡的道路規畫該調整」、「桃園不意外」。

Cheap 小學生 行人地獄

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