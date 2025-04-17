經營不到3個月...內湖「追風奇幻島」驚傳歇業 消保：公布退款辦法

台北市內湖家樂福店內的親子遊樂園「追風奇幻島」，被家長發現購買門票並加值1萬元的儲值卡後，突然無預警歇業。北市主任消保官楊麗萍回應，目前未收到本件申訴案，提醒業者應盡速公布全額退款的辦理方式及合理具體時程並如期退款完成。

全台有20間的「追風奇幻島」，內湖店開幕不到3個月卻無預警歇業，官網表示，會盡快恢復營業或者找台北市尋找更適當的據點，也歡迎儲值卡的客戶到其他分店使用。購買預售票的朋友可至金台各分館皆可使用。

不過，仍有許多家長已經儲值或是購買票券，擔心萬一跳票，希望將儲值的金額退款。「追風奇幻島」表示，將無條件退費。

楊麗萍回應，台北市目前未收到本件申訴案，業者無法提供服務，消費者就能依未使用的儲值金或預購券，有要求全額退款的權利，業者應盡速公布全額退款的辦理方式及合理具體時程並如期退款完成。

楊麗萍說，到其他場使用也應該配套提供優惠措施供消費者考量選擇，消費者若認為業者未妥善處理，可向各縣市政府提消費爭議申訴。