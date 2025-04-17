快訊

光陽經營權之爭暫落幕 柯俊斌掌舵會反轉電動車戰略？

嗆賴清德要消滅在野黨 朱立倫號令藍營今晚北檢戰獨裁

三個雞婆救命！照大腸鏡意外切除癌化息肉 台積電女員工淚謝醫護

聽新聞
0:00 / 0:00

經營不到3個月...內湖「追風奇幻島」驚傳歇業 消保：公布退款辦法

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
親子遊樂園「追風奇幻島」在臉書張貼歇業訊息。圖／擷取自網路
親子遊樂園「追風奇幻島」在臉書張貼歇業訊息。圖／擷取自網路

北市內湖家樂福店內的親子遊樂園「追風奇幻島」，被家長發現購買門票並加值1萬元的儲值卡後，突然無預警歇業。北市主任消保官楊麗萍回應，目前未收到本件申訴案，提醒業者應盡速公布全額退款的辦理方式及合理具體時程並如期退款完成。

全台有20間的「追風奇幻島」，內湖店開幕不到3個月卻無預警歇業，官網表示，會盡快恢復營業或者找台北市尋找更適當的據點，也歡迎儲值卡的客戶到其他分店使用。購買預售票的朋友可至金台各分館皆可使用。

不過，仍有許多家長已經儲值或是購買票券，擔心萬一跳票，希望將儲值的金額退款。「追風奇幻島」表示，將無條件退費。

楊麗萍回應，台北市目前未收到本件申訴案，業者無法提供服務，消費者就能依未使用的儲值金或預購券，有要求全額退款的權利，業者應盡速公布全額退款的辦理方式及合理具體時程並如期退款完成。

楊麗萍說，到其他場使用也應該配套提供優惠措施供消費者考量選擇，消費者若認為業者未妥善處理，可向各縣市政府提消費爭議申訴。

北市 消費者

延伸閱讀

北環段最後拼圖動工 與故宮設連通道 大直士林僅8分鐘

內湖人開箱「499吃到飽」！隨意鳥地方「早午餐Buffet」掀打卡潮 「義大利麵、窯烤披薩」任你吃 加碼再推「第2位半價」

北捷今狗狗列車出發...貓也能來 蔣萬安牽導盲犬響應

白冰冰向他購入豪宅　王中平被爆是「隱形富豪」身價上億

相關新聞

好難過！桃園童「舉手走斑馬線」11車不停讓…Cheap轟心寒

台灣被外媒封為「行人地獄」，政府為雪恥近年來強力執法，不過，關注交通安全的百萬網紅「Cheap」在臉書PO出昨天桃園市有...

疑食物中毒...高雄碳佐麻里勒令停業七天 就醫人數增至22人

「碳佐麻里」高雄美術館店疑發生食物中毒案，高雄市衛生局統計至今早9點止，累計就醫人數已達22人。

運安會建議改善項目 航港局高達21項未調整

立法院交通委員會今邀請國家運輸安全調查委員會主委林信得進行業務報告，報告中統計，受建議單位未完成改善建議中，以航港局累計...

Google被評1星…機車行老闆心碎求解：開鎖200元真的很黑嗎？

在臉書社團「爆料公社二社」上，一名機車行老闆近日發文求助，表示有民眾將機車鑰匙鎖在置物箱內，求助於他的店。老闆以200元的價格解鎖，並好心傳授如何自救的技巧，結果卻收到Google評價1星負評，讓他心碎不已。

童綜合達文西手術13年5000例 患者分享無痛經歷

童綜合醫院2012年起引進達文西機械手臂系統，13年來是全台少數擁有兩台最新型達文西機械手臂設備的醫院，廣泛運用在婦產科...

挑戰攀岩爬樹能穩定情緒增加自信 嘉南療養院發表成果

精神醫療相關研究發現，攀岩、爬樹、玩繩索等活動對穩定精神障礙者情緒很有幫助，回到社會工作的也能把工作做得更好 。衛福部嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。