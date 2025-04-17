Google被評1星…機車行老闆心碎求解：開鎖200元真的很黑嗎？

在臉書社團「爆料公社二社」上，一名@@@機車行@@@老闆近日發文求助，表示有民眾將機車鑰匙鎖在置物箱內，求助於他的店。老闆以200元的價格解鎖，並好心傳授如何自救的技巧，結果卻收到Google評價1星負評，讓他感到無奈與心累。

這位老闆在貼文中訴苦道：「開鎖收費200元是真的非常黑嗎？真心換絕情，連認識的鎖店來開機車鎖都要800了。我心很累，不知道有其他間機車行能免費或只收幾十元的嗎？」

貼文一出，引發大量網友回應，紛紛表示支持，「200佛心了」、「工錢200我覺得算便宜了，店家有先報價，客人可以選擇不修，而不是修完後才留負評」、「奧客」、「這車型一看就是屁孩在騎的，難怪會有這種幼稚行為」。

有網友更是調侃指出，「200也太佛了吧，這種人鐵定第一次開鎖才覺得200很貴」、「差不多，我之前鎖車廂，也是200元，正常價啊」、「好好喔，我之前叫開鎖都要500了」。