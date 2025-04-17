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運安會建議改善項目 航港局高達21項未調整

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
立委廖先翔質詢運安會主委林信得，為何這些單位會有這麼多運安會的建議未能改善？甚至還拖到3年以上？記者甘芝萁╱攝影
立委廖先翔質詢運安會主委林信得，為何這些單位會有這麼多運安會的建議未能改善？甚至還拖到3年以上？記者甘芝萁╱攝影

立法院交通委員會今邀請國家運輸安全調查委員會主委林信得進行業務報告，報告中統計，受建議單位未完成改善建議中，以航港局累計達21件最多，但超過3年以上未改善的建議，又以台鐵公司達5件最多。林信得表示，這些建議未能立即改善主要是涉及組織制度面以及修法問題。

自108年8月1日成立的運安會，統計到114年3月底，運安會共立案調查308件運輸事故，保括航空、水路、鐵道與公路，結案277件，另有29件持續調查中。

報告統計，受建議調查單位未完成的改善建議，中，以航港局建議改善卻未完成的案件數達21件最多，次之為交通部公路局11件、台鐵公司11件。但未改善超過3年的建議事項，則是台鐵最多，達5件，其餘包括國防部空軍司令部、鐵道局、交通部各2件。

立委廖先翔質詢林信得，為何這些單位會有這麼多運安會的建議未能改善？甚至還拖到3年以上？

林信得表示，台鐵的建議改善項目涉及組織調整，例如駕駛室要加裝監視器，涉及法規制定，其他的建議事項很多也牽涉經費、管理面跟組織內部溝通問題。航港局也是引水人方面長期存在管理面的調整，過去幾十年都沒做，現在短時間內要求他們馬上改善，調整就會有難度。

台鐵 航港局

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