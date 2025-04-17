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父亡、母重病、兄墜樓 健保愛心專戶代償她14萬醫療費

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署藉愛心專戶民眾善款，協助繳清宋女士14萬3393元欠費。本報資料照片
衛福部健保署藉愛心專戶民眾善款，協助繳清宋女士14萬3393元欠費。本報資料照片

許多弱勢民眾家中適逢變故，或因家庭經濟狀況等原因，無法繳交健保費。一位家住新北市板橋區的宋女士，父親近期過世、母親重病就醫，中度智障兄長，不慎墜樓受傷，性命垂危，她過去靠打零工維持生計，因照顧家人無法外出，繳不出健保欠費，生活陷入困頓。衛福部健保署愛心專戶民眾善款，協助繳清14萬3393元欠費。

健保署設置「弱勢民眾通報平台」，跨機關協助弱勢民眾解決欠費問題。前述案件由法務部行政執行署台北分署，循平台管道通報，健保署台北業務組接獲案件後，即啟動申請愛心專戶，清償健保欠費手續。宋女士得知後，對伸出援手的各界不知名善心人士表達感謝，自己感受到社會溫暖。

健保署台北業務組統計，過去3年多來，共1247位民眾，包含健保保險對象與眷屬，獲健保愛心專戶協助清償醫療費用，整體協助繳納金額共2949萬餘元。組長李純馥表示，法務部執行署各分署得知民眾家逢變故，無力繳納健保費時，均可以電話、傳真等方式通報健保署各業務組，健保將秉持守護弱勢精神，未來持續以更多元管道，協助經濟困難民眾，及時獲得援助。

李純馥表示，關懷弱勢為全民健保願景，健保愛心專戶累積社會各界愛心，匯集眾人力量守護弱勢家庭，健保署對所有捐款者表達敬意，將審慎運用每一筆善款，確保金額用在最需要的弱勢民眾身上，讓愛心持續綿延，並解民眾燃眉之急，保障民眾醫療權益，盼民眾安心就醫。

健保署 愛心

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