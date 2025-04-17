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車內常見1物竟藏毒！專家警告：夏天特別危險「罹癌風險增」

聯合新聞網／ 綜合報導
「無毒教母」譚敦慈也表示，建議買車時就要特別注意一點，有些廠牌會特別強調車內是不含甲醛的，可以列入優先選擇。 圖／ingimage
「無毒教母」譚敦慈也表示，建議買車時就要特別注意一點，有些廠牌會特別強調車內是不含甲醛的，可以列入優先選擇。 圖／ingimage

天氣越來越熱，除了飲食上要顧慮外，在車內也要特別注意。專家指出，先前有知名品牌的車子，他們把門板的隔音棉換掉，後來才發現疑似甲醛超標，那一年買這台車子的車主，將近快要一半的人都罹患「血癌」。

無毒宅設計師錢毅在「醫點不誇張」指出，因為車子很小，比起房子很容易被忽略掉，如果加上大熱天太陽曬，可能就會陷入「甲醛危險帶」，容易釋出毒素。錢毅也表示，有知名品牌2019年就發生車內隔音棉疑似甲醛超標，讓多達83位車主不約而同罹患血癌，有7人因此逝世。

「無毒教母」譚敦慈也表示，建議買車時就要特別注意一點，有些廠牌會特別強調車內是不含甲醛的，可以列入優先選擇。如果是大熱天停在室外時，溫度會很高，在上車前可以先打開車門、搖開車窗，不要急著進去。

譚敦慈也說，可以利用多開關幾次車門，達到通風的效果。另外，有很多人喜歡在車上放芳香用品，因要讓香味持久不散，通常會使用定香劑，這也是一種塑化劑，更糟糕的是，會有一些來路不明的芳香劑，裡面摻有機溶劑，反而會增加更多有毒物質。

甲醛 譚敦慈

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