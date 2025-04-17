政院今通過三高防治888計畫 盼2030年死亡率下降1/3

行政院長卓榮泰17日主持行政院會，聽取衛生福利部報告「三高防治888計畫」後表示，三高是國人健康首要大敵，計畫規劃具體，目標明確，各部會應主動善用健檢資源，積極著手三高健康管理，定能達成健康台灣的目標。以成人預防保健服務為例，自今年1月1日起，新增30至39歲民眾每5年可接受一次成健服務，預計320萬人受惠。

衛福部指出，在台灣，國人十大死因中與三高相關者占5項（含心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病及急性腎衰竭及慢性腎病），每年約6.2萬人死於三高相關疾病，占總死亡人數約30%；且該類疾病之健保支出一年約新臺幣1,700億元。同時，台灣人口快速高齡化(2025年3月，臺灣65歲以上人口已達約454萬人，佔總人口19.42%)，導致慢性疾病發生增加。賴總統業於『健康台灣』提出「三高防治888」願景，期望於8年內將8成三高病患加入照護網、8成加入照護網者接受生活習慣諮商，8成達到三高控制目標。

此外，預防三高除了注意飲食、運動、菸酒之危險因子之外，並應早期發現，及早介入。民眾可運用政府提供的免費健康檢查(如勞工健檢、公教健檢、成人預防保健服務等)，發現有三高問題時，透過採行健康行為，可以延後三高慢性病的發生。以成人預防保健服務為例，自今年1月1日起，新增30至39歲民眾每5年可接受一次成健服務，預計320萬人受惠。

其它政府單位依法主管之各類健檢服務亦可及早發現三高問題，如勞工健檢（勞動部）、公教健檢（人事行政總處），各部會可鼓勵受檢者之健檢結果上傳至健保署健康存摺，健康存摺會主動連結相關健康管理方案或衛教資源，協助預防及管理三高相關疾病。

衛福部表示，各類健檢若發現有代謝症候群者，可至參與代謝症候群計畫之診所尋求協助，診所會提供健康行為指導，目前已有超過3,000家診所、近5,000位醫師加入，收案管理約35萬人，近2成已逆轉為非代謝症候群。

若為三高病患，則納入慢性病相關計畫照護（如大家醫計畫），2023年估計全國534萬名三高病人中約六成已納入健保相關慢性病照護方案，由醫療團隊介入，並導入生活型態評估，提升病人自我管理能力，控制三高相關慢性病的病程。健保署並建置家醫大平台，強化數位轉型整合個人就醫及健康資料，並導入數位化工具，協助醫師追蹤病患健康資訊。

我國將2030年三高相關慢性病標準化死亡率下降1/3做為目標，期望加強跨部會合作，協助民眾加強自我健康管理能力，降低三高相關慢性疾病負擔。