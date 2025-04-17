快訊

兔子誤闖引擎！美聯航班機起飛後引擎起火 159名乘客驚魂未定

「財務創傷」讓你擔心睡公園？全球經濟焦慮怎麼解

死亡連署案延燒！國民黨北市主委黃呂錦茹昨才說不會被嚇到 今被搜索約談

聽新聞
0:00 / 0:00

政院今通過三高防治888計畫 盼2030年死亡率下降1/3

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
圖為看醫生示意圖。圖／AI生成
圖為看醫生示意圖。圖／AI生成

行政院長卓榮泰17日主持行政院會，聽取衛生福利部報告「三高防治888計畫」後表示，三高是國人健康首要大敵，計畫規劃具體，目標明確，各部會應主動善用健檢資源，積極著手三高健康管理，定能達成健康台灣的目標。以成人預防保健服務為例，自今年1月1日起，新增30至39歲民眾每5年可接受一次成健服務，預計320萬人受惠。

衛福部指出，在台灣，國人十大死因中與三高相關者占5項（含心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病及急性腎衰竭及慢性腎病），每年約6.2萬人死於三高相關疾病，占總死亡人數約30%；且該類疾病之健保支出一年約新臺幣1,700億元。同時，台灣人口快速高齡化(2025年3月，臺灣65歲以上人口已達約454萬人，佔總人口19.42%)，導致慢性疾病發生增加。賴總統業於『健康台灣』提出「三高防治888」願景，期望於8年內將8成三高病患加入照護網、8成加入照護網者接受生活習慣諮商，8成達到三高控制目標。

此外，預防三高除了注意飲食、運動、菸酒之危險因子之外，並應早期發現，及早介入。民眾可運用政府提供的免費健康檢查(如勞工健檢、公教健檢、成人預防保健服務等)，發現有三高問題時，透過採行健康行為，可以延後三高慢性病的發生。以成人預防保健服務為例，自今年1月1日起，新增30至39歲民眾每5年可接受一次成健服務，預計320萬人受惠。

其它政府單位依法主管之各類健檢服務亦可及早發現三高問題，如勞工健檢（勞動部）、公教健檢（人事行政總處），各部會可鼓勵受檢者之健檢結果上傳至健保署健康存摺，健康存摺會主動連結相關健康管理方案或衛教資源，協助預防及管理三高相關疾病。

衛福部表示，各類健檢若發現有代謝症候群者，可至參與代謝症候群計畫之診所尋求協助，診所會提供健康行為指導，目前已有超過3,000家診所、近5,000位醫師加入，收案管理約35萬人，近2成已逆轉為非代謝症候群。

若為三高病患，則納入慢性病相關計畫照護（如大家醫計畫），2023年估計全國534萬名三高病人中約六成已納入健保相關慢性病照護方案，由醫療團隊介入，並導入生活型態評估，提升病人自我管理能力，控制三高相關慢性病的病程。健保署並建置家醫大平台，強化數位轉型整合個人就醫及健康資料，並導入數位化工具，協助醫師追蹤病患健康資訊。

我國將2030年三高相關慢性病標準化死亡率下降1/3做為目標，期望加強跨部會合作，協助民眾加強自我健康管理能力，降低三高相關慢性疾病負擔。

健檢

延伸閱讀

美財長透露首輪談判名單「未見台灣」 政院：近期再次協商對等關稅

黃敏惠帶百餘位議員里長連署書 明赴政院力爭輕軌中央興建

川普滴酒不沾、不抽菸 健檢結果醫師驚艷 僅1點需留意

川普健檢報告出爐 壞膽固醇數值驚艷醫界：比許多台灣人還健康

相關新聞

今仍晴朗炎熱 明午後雷雨開炸 周末起2波鋒面接力影響

今天各地大多為晴到多雲，東半部地區、恆春半島及午後山區有零星短暫陣雨；中央氣象署表示，白天舒適溫暖，西半部高溫可以來到2...

運安會建議改善項目 航港局高達21項未調整

立法院交通委員會今邀請國家運輸安全調查委員會主委林信得進行業務報告，報告中統計，受建議單位未完成改善建議中，以航港局累計...

個別醫院總額新制 專家：年底非緊急手術恐被延遲

衛福部健保署推出個別醫院總額新制，台北區4月起開始實施，台大醫院院長吳明賢昨天帶頭發難，擔心產生醫療人球。新光醫院副院長...

台鐵App再升級 可以線上換票、1機多票

為滿足旅客需求，台鐵公司說，持續優化票務數位服務，繼去年12月台鐵公司旅客入口網開放「線上換票」服務後，今天上午9時再度...

疑食物中毒...高雄碳佐麻里勒令停業 就醫人數增至22人

「碳佐麻里」高雄美術館店疑發生食物中毒案，高雄市衛生局統計至今早9點止，累計就醫人數已達22人。

車內常見1物竟藏毒！專家警告：夏天特別危險「罹癌風險增」

天氣越來越熱，除了飲食上要顧慮外，在車內也要特別注意。專家指出，先前有知名品牌的車子，他們把門板的隔音棉換掉，後來才發現疑似甲醛超標，那一年買這台車子的車主，將近快要一半的人都罹患「血癌」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。