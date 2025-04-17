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35歲癮君子「咳嗽胸痛」竟肺癌末！部桃醫：早期無症狀容易忽略

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
35歲男子咳到胸痛，到醫院檢查竟已肺癌四期。示意圖（非當事人）／衛福部桃園醫院供
35歲男子咳到胸痛，到醫院檢查竟已肺癌四期。示意圖（非當事人）／衛福部桃園醫院供

35歲的男子長期吸菸，日前因為常咳嗽、呼吸困難及胸痛，加上食慾變差、體重下降，症狀持續約兩個月才到衛福桃園醫院急診，檢查後竟罹患肺癌末期。

桃園醫院胸腔科醫師陳又誠指出，肺癌是指發生於肺部、氣管或支氣管的惡性腫瘤，主要分為小細胞肺癌與非小細胞肺癌，其中非小細胞肺癌占比高達85至90%，以腺癌最為常見。衛福部統計顯示，2023年10大死因癌症仍連續多年高居第一，肺癌是癌症死因之首，致命主因與初期症狀不明顯密切相關。

陳又誠指出，吸菸及二手菸是最主要的肺癌危險因子，但炒菜油煙、空氣汙染、接觸放射線或懸浮微粒等致癌環境，與肺癌家族病史、肺結核、慢性阻塞性肺病等，也都是潛在風險

肺癌初期常無明顯症狀，患者容易忽略，等到出現持續咳嗽、咳血、呼吸困難、胸痛、聲音沙啞、體重莫名減輕等明顯症狀時，往往已是晚期。

陳又誠說明，肺癌依腫瘤大小與擴散情形分為4期，診療方式根據細胞型態與病期選擇，包括標靶藥物、放射線、化學治療、手術及免疫療法等，越早發現，治癒機率越高。

為降低肺癌風險，部桃護理師蘇美鳯呼籲民眾從日常生活做起，首重戒菸。研究顯示每天抽10支菸的人，罹患肺癌的機率是非吸菸者的10倍，且吸菸對全身器官皆有損害，愈早戒菸愈能挽救健康。

另外也要避開二手菸與三手菸的危害。她提醒，三手菸是指菸品燃燒後殘留在環境表面上的有害物質，毒性甚至是直接吸菸的一手菸的20倍。

在家庭環境方面，蘇美鳯建議改變烹調習慣，盡量使用低溫或水油混合方式減少油煙產生，並務必使用排油煙機，減少吸入致癌油煙。對於長期處於粉塵、棉絮或化學物質環境中的民眾，也應保持良好通風並佩戴口罩以防吸入有害物質。

針對高風險族群，國民健康署提供50至74歲重度吸菸者，以及有肺癌家族史的中老年人每兩年一次的低劑量電腦斷層（LDCT）健保補助篩檢；桃園市也針對50歲以下高風險族群提供全額公費篩檢，定期檢查有助於早期發現、早期治療，顯著提升存活率。

蘇美鳯提醒，若出現持續咳嗽、咳血痰、呼吸急促伴有喘鳴音、胸痛、聲音沙啞、骨關節痛或體重快速下降等警訊，切勿輕忽，應盡速就醫檢查，以免延誤病情。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

咳嗽 肺癌 風險

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