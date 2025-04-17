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高公局預估母親節車流量增4% 盼多加利用大眾運輸

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部高公局指出，今年5月11日為母親節，民眾大多有家庭聚餐及出遊規劃以慶祝溫馨的節日。高速公路局參考近年母親節假期及例假日國道交通量統計及特性，預估本次假期國道交通需求以短途旅次之車流為主，全日交通量約為108~110百萬車公里，約較一般例假日增加2~4%。

高公局表示，因應母親節假期（5月10日、11日）之交通需求，高公局規劃於5月10日及11日兩日針對12處重點路段實施精進式匝道儀控、視國道主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制、機動增加開放路肩路段與時段及國道全線暫停施工與例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通之工程除外）等交通疏導措施，並於5月11日（周日）15至20時照常實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。

高公局說，母親節假期之國道交通量大，部分瓶頸路段易有壅塞情形；如周六南向桃園、新竹與彰化路段及周日北向南投、彰化、台中、苗栗、新竹與桃園等路段，均可能出現車多壅塞現象。建議民眾多利用公共運輸以節省時間。

高公局建議開車上國道之用路人，出發前利用「高速公路1968」App或上網查詢國道即時路況，彈性調整行車時段及路段，善用替代道路以避開壅塞路段。高公局預祝大家母親節快樂，行車平安。

國道 母親節 高速公路

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