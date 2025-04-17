快訊

兔子誤闖引擎！美聯航班機起飛後引擎起火 159名乘客驚魂未定

「財務創傷」讓你擔心睡公園？全球經濟焦慮怎麼解

死亡連署案延燒！國民黨北市主委黃呂錦茹昨才說不會被嚇到 今被搜索約談

聽新聞
0:00 / 0:00

個別醫院總額新制 專家：年底非緊急手術恐被延遲

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天表示，已實施總額制度的加拿大為例，每到年底民眾手術常會遇到被延期情況，國內實施新制後，此狀況也可能上演，民眾應做好非緊急手術可能被延後的心理準備。本報資料照片
新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天表示，已實施總額制度的加拿大為例，每到年底民眾手術常會遇到被延期情況，國內實施新制後，此狀況也可能上演，民眾應做好非緊急手術可能被延後的心理準備。本報資料照片

衛福部健保署推出個別醫院總額新制，台北區4月起開始實施，台大醫院院長吳明賢昨天帶頭發難，擔心產生醫療人球。新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天表示，已實施總額制度的加拿大為例，每到年底民眾手術常會遇到被延期情況，國內實施新制後，此狀況也可能上演，民眾應做好非緊急手術可能被延後的心理準備。

洪子仁表示，醫院個別總額制度限制醫院每年度醫療申報量，由每家醫院各自控管醫療服務量，以國外經驗為例，每到年底，醫院額度「快用完」，民眾非緊急醫療、手術就會被推延，等到隔年1月1日額度重置後，再讓民眾回到醫院接受手術，民眾就醫行為若不改變，大型醫院恐因醫療服務超支，導致超過個別總額額度部分被打折或斷頭不給付。

「新制實施後，民眾應逐漸理解，醫療有分緊急與不緊急，非緊急手術有可能被推延。」洪子仁表示，緊急醫療救治病人性命，不論實施何種制度都不會受影響，但民眾要有心理準備，非緊急醫療手術，可能在新制實施後被延遲，雖會造成不便，但這是醫院為控管醫療額度不得不實施的作法，目前新制剛實施2周，還未帶來明顯改變，希望未來這類情況不要發生。

洪子仁說，自家醫院一切醫療服務如常，預計觀察4至6月新制施行情況，以及民眾就醫需求變化等綜合評估，再研擬下一季因應對策。

健保實施30年來，民眾習慣自由就醫，必須透過制度引導民眾改變醫療行為。洪子仁建議，政府應調整並拉大未經轉診、經轉診至醫學中心民眾基本部分負擔費用差距，同時提升民眾對基層診所、地區醫院信心，否則民眾寧願多花錢，也會想到醫學中心就醫。

手術 洪子仁 額度

延伸閱讀

個別醫院總額 吳明賢：財務壓力落在醫院恐釀醫療人球

醫中部分負擔擬調升至20% 專家：落實3配套強化分級

成大醫院護理師離職、關病床達雙位數 衛福部最新回應

健保擬修特約制「薪資未達標就不給」 專家給4建議

相關新聞

今仍晴朗炎熱 明午後雷雨開炸 周末起2波鋒面接力影響

今天各地大多為晴到多雲，東半部地區、恆春半島及午後山區有零星短暫陣雨；中央氣象署表示，白天舒適溫暖，西半部高溫可以來到2...

運安會建議改善項目 航港局高達21項未調整

立法院交通委員會今邀請國家運輸安全調查委員會主委林信得進行業務報告，報告中統計，受建議單位未完成改善建議中，以航港局累計...

個別醫院總額新制 專家：年底非緊急手術恐被延遲

衛福部健保署推出個別醫院總額新制，台北區4月起開始實施，台大醫院院長吳明賢昨天帶頭發難，擔心產生醫療人球。新光醫院副院長...

台鐵App再升級 可以線上換票、1機多票

為滿足旅客需求，台鐵公司說，持續優化票務數位服務，繼去年12月台鐵公司旅客入口網開放「線上換票」服務後，今天上午9時再度...

疑食物中毒...高雄碳佐麻里勒令停業 就醫人數增至22人

「碳佐麻里」高雄美術館店疑發生食物中毒案，高雄市衛生局統計至今早9點止，累計就醫人數已達22人。

車內常見1物竟藏毒！專家警告：夏天特別危險「罹癌風險增」

天氣越來越熱，除了飲食上要顧慮外，在車內也要特別注意。專家指出，先前有知名品牌的車子，他們把門板的隔音棉換掉，後來才發現疑似甲醛超標，那一年買這台車子的車主，將近快要一半的人都罹患「血癌」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。