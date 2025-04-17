個別醫院總額新制 專家：年底非緊急手術恐被延遲

衛福部健保署推出個別醫院總額新制，台北區4月起開始實施，台大醫院院長吳明賢昨天帶頭發難，擔心產生醫療人球。新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天表示，已實施總額制度的加拿大為例，每到年底民眾手術常會遇到被延期情況，國內實施新制後，此狀況也可能上演，民眾應做好非緊急手術可能被延後的心理準備。

洪子仁表示，醫院個別總額制度限制醫院每年度醫療申報量，由每家醫院各自控管醫療服務量，以國外經驗為例，每到年底，醫院額度「快用完」，民眾非緊急醫療、手術就會被推延，等到隔年1月1日額度重置後，再讓民眾回到醫院接受手術，民眾就醫行為若不改變，大型醫院恐因醫療服務超支，導致超過個別總額額度部分被打折或斷頭不給付。

「新制實施後，民眾應逐漸理解，醫療有分緊急與不緊急，非緊急手術有可能被推延。」洪子仁表示，緊急醫療救治病人性命，不論實施何種制度都不會受影響，但民眾要有心理準備，非緊急醫療手術，可能在新制實施後被延遲，雖會造成不便，但這是醫院為控管醫療額度不得不實施的作法，目前新制剛實施2周，還未帶來明顯改變，希望未來這類情況不要發生。

洪子仁說，自家醫院一切醫療服務如常，預計觀察4至6月新制施行情況，以及民眾就醫需求變化等綜合評估，再研擬下一季因應對策。

健保實施30年來，民眾習慣自由就醫，必須透過制度引導民眾改變醫療行為。洪子仁建議，政府應調整並拉大未經轉診、經轉診至醫學中心民眾基本部分負擔費用差距，同時提升民眾對基層診所、地區醫院信心，否則民眾寧願多花錢，也會想到醫學中心就醫。