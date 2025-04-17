旅遊業：韓國旅遊夯爆成長1.7倍 最凍漲航點是這裡

根據韓國觀光公社統計，台灣目前已是韓國第3大觀光客源國，且2024年台灣旅韓人數更創下歷史新高。這股熱潮也反映在旅遊業者的銷售數據上。易遊網今年第1季韓國機票銷售量已較去年同期成長1.7倍，其中首爾與釜山的銷售表現已接近日本熱門航點東京與大阪，顯示旅客對韓國旅遊的強勁需求。

韓國旅遊熱度持續飆升，不論是韓劇、K-POP等韓流文化的國際魅力，還是美食、購物、景點、醫美等豐富體驗，都吸引大量旅客赴韓朝聖，加上機票價格相對親民，讓韓國成為高CP值的出國首選。

台灣直飛韓國的航點除了一線大城首爾與釜山外，亦陸續拓展濟州、大邱、清州二線城市觀光，讓旅客擁有更多元的旅韓選擇。

而韓國的票價趨勢，根據易遊網機票銷售數據統計，以傳統航空中位數票價來看，首爾票價對比2024年有約10%降幅，與2019年疫情前的票價相近，是具有凍漲優勢的航點；韓國釜山這一兩年隨著旅遊熱度迅速攀升，票價則有15%的漲幅。

看準韓國旅遊買氣持續升溫，並迎接韓國春夏賞花季節，易遊網推出「韓春花漾行」主題企劃，集結釜山航空、德威航空、韓亞航空、大韓韓空、中華航空（2610）、真航空6大航空公司，祭出韓國航線機加酒最低下殺79折起優惠，其中，釜山航空「釜山5天4夜機加酒自由行」方案最受矚目，來回機票加上4晚飯店住宿，兩人成行每人含稅最低8,888元起，輕鬆暢遊濱海城市風光。

除了航司優惠外，易遊網再加碼釜山、大邱機加酒折扣碼，單筆最高可再現折800元，且兩人以上成行還可獲得韓國指定票券500元折扣碼，為有計畫赴韓的自由行旅客提供更划算的激省優惠。

若想鎖定超低票價的旅客，易遊網獨家推出德威航空全航線限時8折起的票價優惠，飛大邱來回含稅3,347元起，直逼北高來回高鐵票價，CP值爆表；真航空則祭出首爾、釜山、大邱最低79折起優惠，飛釜山來回含稅4,588元。

近期因韓劇《苦盡柑來遇見你》熱播，帶動濟州島旅遊熱度攀升，掀起一波韓劇取景地朝聖風潮，想前往濟州島體驗浪漫韓劇氛圍，可選擇易斯達航空，來回含稅票價6,148元起。針對偏好搭乘傳統航空的旅客，韓亞、大韓、華航、長榮亦有划算票價，例如大韓航空飛首爾來回含稅7,435元起、飛釜山來回含稅8,277元起；中華航空飛首爾則來回含稅8,234元起。

近期國際經濟局勢不穩，民眾對通膨與物價上漲的憂慮升高，在規劃出遊時也更加講究價格與品質兼具的旅遊選擇，韓國具備短程、便利與實惠等多重優勢，成為追求高CP值旅遊體驗的熱門選項。搭配這波限時優惠相對划算，其中部分航空優惠僅至4月底止，旅客可把握促銷機會。