母親節假期估短途旅次車流激增 高公局公布疏導措施

今年5月11日是母親節，民眾大多家庭聚餐及出遊規畫，高速公路局表示，參考近年母親節假期及例假日國道交通量統計及特性，預估本次假期國道交通需求以短途旅次的車流為主，全日交通量約為108至110百萬車公里，約較一般例假日增加2至4%。

高公局說，因應母親節假期（5月10日、11日）交通需求，高公局規畫5月10日及11日兩天，針對12處重點路段實施精進式匝道儀控、視國道主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制、機動增加開放路肩路段與時段及國道全線暫停施工與例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通之工程除外）等交通疏導措施。

此外，高公局說，5月11日周日的15至20時，照常實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道高乘載管制。

母親節假期國道交通量大，高公局說，部分瓶頸路段易有壅塞情形，如周六南向桃園、新竹與彰化路段及周日北向南投、彰化、台中、苗栗、新竹與桃園等路段，均可能出現車多壅塞現象，建議利用公共運輸，節省時間。