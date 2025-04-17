長庚研究：二尖瓣手術成敗在「病因」 年齡非唯一依據

62歲的王姓男子，因喘不過氣、下肢水腫就醫，診斷為嚴重風濕性二尖瓣狹窄，需進行二尖瓣置換術。長庚醫療團隊考量患者，長年貧血還有胃潰瘍病史，使用「生物瓣膜」能有較佳的生活品質，避免機械瓣膜需長期服用抗凝血劑與增加出血的風險，而置換生物瓣膜至今三年，心臟功能改善，未發生出血或栓塞併發症。

林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯表示，如果二尖瓣受損會影響血液回流至心臟，初期會有喘不過氣、體能下降、下肢水腫等症狀，但嚴重者則會導致心臟衰竭，需透過二尖瓣修補或置換手術改善，通常以二尖瓣修補為先，長期結果較佳，若病況太嚴重不適合修補才考慮置換。

二尖瓣手術可選擇使用機械瓣膜或生物瓣膜，過去使用何種瓣膜，依照臨床指引，是以「年齡」作為依據，65歲以下患者選用機械瓣膜，65歲以上選用生物瓣膜。

但根據長庚研究團隊最新的研究顯示，二尖瓣疾病的病因多樣且複雜，同樣對患者的長期存活具有顯著影響，因此，不同病因的患者在瓣膜選擇上應有不同的策略，是二尖瓣置換手術成功關鍵。這項研究結果已發表於2024年6月國際級重要期刊「國際外科雜誌」（International Journal of Surgery）。

林口長庚麻醉部副部主任陳俊宇表示，長庚醫院這項研究共分析台灣健保資料庫2002年到2018年間9201位二尖瓣置換患者，探討不同病因及年齡對存活率的影響。結果顯示，不同病因應有更適合選擇的二尖瓣瓣膜。

以感染性心內膜炎為例，這類由細菌或其他微生物引起的心內膜感染患者，若在住院期間曾發生中風，選擇生物瓣更安全，有助降低手術後的栓塞風險。而風濕性心臟病患者，這是一種由風濕熱引發的自體免疫疾病，研究建議60歲以上者可考慮使用生物瓣，避免因長期服用抗凝血劑而增加出血風險。至於退化性二尖瓣逆流，常見於瓣膜自然老化失去功能的患者，研究發現70歲以下者選擇機械瓣可獲得較佳的存活率。而對於因冠心病導致左心室結構改變的缺血性二尖瓣返流患者，由於本身預後即較差，無論選擇機械瓣或生物瓣，對長期存活率的影響並無顯著差異，顯示病因本身才是影響預後的主要因素。

陳紹緯說，隨著「瓣中瓣」技術的發展，利用原先的外科瓣膜框架，在先進的影像系統導引下，經導管植入新的瓣膜，未來可為生物瓣的患者提供更加持久與低手術風險的治療選擇，這可能改變目前對生物瓣年齡的考量。