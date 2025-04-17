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國1楊梅休息站火燒車4死4傷 運安會7月將發布事實資料報告

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
國道1號楊梅休息站1月25日電動車自撞起火，造成4死4重傷事故。圖／民眾提供
國道1號楊梅休息站1月25日電動車自撞起火，造成4死4重傷事故。圖／民眾提供

立法院交通委員會今邀請國家運輸安全調查委員會主委林信得進行業務報告，報告中指出，今年初國道1號楊梅休息站發生電動小客車起火事故，造成4死4傷事故，運安會將於今年7月發布事實資料報告，明年7月完成最終調查報告。

國道1號楊梅休息站1月25日1輛電動小客車在匝道往南自撞分隔島後起火，造成4人死亡、4人受傷。運安會表示，本案屬第1級重大公路事故，預計今年7月發布事實資料報告，明年7月完成最終調查報告。

此外，去年11月17日大有公車在台北市忠孝東路往東鎮江街口追撞大都會公車事故，造成1人死亡、15人受傷事故，運安會預計今年5月發布事實資料報告，明年5月完成最終調查報告。

另外鈺洲啟航雜貨船於野柳擱淺事故，預計今年5月公布事實資料報告，12月完成最終調查報告。台鐵125次自強號今年1月3日在七堵站出軌與設備損害事故，今年7月發布事實資料報告，明年1月完成最終調查報告。

運安會 電動

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