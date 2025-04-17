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明起午後雨、周日水氣增！賈新興：台東這3天注意火燒風

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天至下周二午後降雨型態為主，其中，周日至下周一水氣稍增。本報資料照片
明天至下周二午後降雨型態為主，其中，周日至下周一水氣稍增。本報資料照片

今天依舊晴朗穩定的天氣，只有花東山區午後零星雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書和YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天至下周二午後降雨型態為主，其中，周日至下周一水氣稍增。另外，周六至下周一台東有局部火燒風發生的機率。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，午後南投以北有局部短暫雨， 中南部山區及宜花東山區亦有零星短暫雨。周六，午後南投以北山區及花東山區有零星短暫雨。周日清晨，北海岸至基隆一帶有零星短暫雨，午後嘉義以北山區及宜花有局部短暫雨。

賈新興表示，下周一，清晨水氣移入，台中以北及宜花有零星短暫雨，午後南投以北及宜花東亦有零星短暫雨。下周二，午後宜蘭山區有零星短暫雨。下周三至下周六受鋒面影響，各地轉有局部短暫陣雨。其中，下周三西半部並有局部較大雷雨發生的機率。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

南投 賈新興

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