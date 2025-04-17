晴朗好天氣只到今天！明起降雨機率增 下周這時轉雨降溫

今天受偏南至西南風影響，各地氣溫偏高、天氣悶熱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，白天普遍高溫27至31度，南部內陸側32至34度高溫；入夜各地低溫約19至22度，日夜溫差大。

林孝儒表示，目前華南地區陸續有中高層雲系東移，影響台灣北部與東部地區，造成雲量增多、天氣較陰沉；中南部相對較為晴朗無影響。整體而言，今天降雨影響有限，僅山區偶有零星短暫陣雨。

不過，明天開始天氣將有變化，林孝儒說，隨著明天與周日分別有兩波微弱鋒面接近或掠過北台灣一帶影響，隨之台灣附近南風增強、環境水氣增多，各地氣溫將持續悶熱外，大氣條件也趨於不穩定。

鋒面結構偏弱，預期對台灣本島無明顯降雨，但林孝儒表示，周末期間，西北部地區仍有可能因鋒面前後的對流雲系發展而出現局部短暫陣雨，整體雨勢偏弱。

此外，林孝儒說，午後熱對流發展的條件將更為有利，中北部與東部山區易有短暫雷陣雨，局部地區可能伴隨較大雨勢與強陣風，前往山區活動留意天氣變化。

林孝儒表示，下周一至下周二白天，鋒面遠離後，台灣將轉為高壓迴流，天氣短暫回穩，整體為晴時多雲、氣溫偏高的型態。不過，下周二晚間起至下周三，將伴隨新一道鋒面由北自南通過影響，全台將迎來一波轉雨降溫的明顯變化，後續仍須持續追蹤觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。