三個雞婆救命！照大腸鏡意外切除癌化息肉 台積電女員工淚謝醫護

台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅，昨(16)日於臉書曝光一名台積電女員工發現早期大腸癌的事例，該名女病患原本因糖尿病就診，在醫師及癌篩個管師提醒下接受檢查，意外讓部分轉成大腸癌的腺瘤性息肉，在大腸鏡檢查時已完全切除。對此，該名女病患淚謝醫護提醒，讓她免於大腸癌手術及化療的痛楚，救了她一命。

許秉毅以「三個雞婆救一命」為題發文，提到一名49歲的糖尿病女病患，到新陳代謝科就診後，在醫師提醒下，順道做了大腸癌糞便篩檢。在數天後收到報告，發現糞便潛血呈陽性反應，需進一步到胃腸科檢查。

女病患原本覺得麻煩，認為似乎越檢查越發現更多問題，但靠著醫院的「癌篩個管師」鍥而不捨地打電話，請她務必來看醫生，最後才到他的診間。

許秉毅醫師為該名病患安排大腸鏡檢查，她因聽說大腸鏡檢查很痛一度猶豫。醫師後來勸說「做大腸鏡只是肚子脹脹的，不會很痛」，才說服了她。

未料，女病患接受大腸鏡檢查後，發現直腸內有1公分的腺瘤性息肉，而且切下化驗後才知一部分已轉為大腸癌了。許醫師對此表示：「幸好這大腸癌發現得早，在做大腸鏡時，已完全切除，不必再做手術或化療了！」

許秉毅判斷，若女病患再晚一年才來檢查，後果可能不堪設想。包括新陳代謝科醫師、癌篩個管師及他，這「三個雞婆」救她一命，此案例讓他深感，有時醫護人員雞婆一點，還真能改變病人的命運。