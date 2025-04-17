快訊

清瘦柯文哲出庭眼神炯炯 小草見囚車吶喊「阿北加油」

大罷免成台中市長前哨戰 江啟臣想接班盧秀燕浮現危機

蔣經國日記／與張學良表面稱兄道弟 卻揭其信教是偽裝

三個雞婆救命！照大腸鏡意外切除癌化息肉 台積電女員工淚謝醫護

聯合新聞網／ 綜合報導
許秉毅醫師透露一名台積電女員工發現早期大腸癌的事例，讓他深感醫護人員雞婆一點，還真能改變病人的命運。 聯合報系資料照
許秉毅醫師透露一名台積電女員工發現早期大腸癌的事例，讓他深感醫護人員雞婆一點，還真能改變病人的命運。 聯合報系資料照

台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅，昨(16)日於臉書曝光一名台積電女員工發現早期大腸癌的事例，該名女病患原本因糖尿病就診，在醫師及癌篩個管師提醒下接受檢查，意外讓部分轉成大腸癌的腺瘤性息肉，在大腸鏡檢查時已完全切除。對此，該名女病患淚謝醫護提醒，讓她免於大腸癌手術及化療的痛楚，救了她一命。

許秉毅以「三個雞婆救一命」為題發文，提到一名49歲的糖尿病女病患，到新陳代謝科就診後，在醫師提醒下，順道做了大腸癌糞便篩檢。在數天後收到報告，發現糞便潛血呈陽性反應，需進一步到胃腸科檢查。

女病患原本覺得麻煩，認為似乎越檢查越發現更多問題，但靠著醫院的「癌篩個管師」鍥而不捨地打電話，請她務必來看醫生，最後才到他的診間。

許秉毅醫師為該名病患安排大腸鏡檢查，她因聽說大腸鏡檢查很痛一度猶豫。醫師後來勸說「做大腸鏡只是肚子脹脹的，不會很痛」，才說服了她。

未料，女病患接受大腸鏡檢查後，發現直腸內有1公分的腺瘤性息肉，而且切下化驗後才知一部分已轉為大腸癌了。許醫師對此表示：「幸好這大腸癌發現得早，在做大腸鏡時，已完全切除，不必再做手術或化療了！」

許秉毅判斷，若女病患再晚一年才來檢查，後果可能不堪設想。包括新陳代謝科醫師、癌篩個管師及他，這「三個雞婆」救她一命，此案例讓他深感，有時醫護人員雞婆一點，還真能改變病人的命運。

大腸癌 大腸鏡檢查 息肉 癌症 糖尿病

延伸閱讀

挑對顏色減肥更輕鬆！醫曝4種「天然色素」：讓身體自行燃脂

多吃柑橘類水果降低憂鬱風險？哈佛研究：影響體內「快樂荷爾蒙」

國二生遭性侵228次無人知？親職講師：創意私房設3陷阱 孩子說不出口

國二生遭性侵228次無人知？親職講師：創意私房設3陷阱 孩子說不出口

相關新聞

今仍晴朗炎熱 明午後雷雨開炸 周末起2波鋒面接力影響

今天各地大多為晴到多雲，東半部地區、恆春半島及午後山區有零星短暫陣雨；中央氣象署表示，白天舒適溫暖，西半部高溫可以來到2...

台鐵App再升級 可以線上換票、1機多票

為滿足旅客需求，台鐵公司說，持續優化票務數位服務，繼去年12月台鐵公司旅客入口網開放「線上換票」服務後，今天上午9時再度...

雙鐵狀況多 交長盼駕駛艙裝監視器

台鐵今年以來已發生六起停車不當事件，肇因多半是因為駕駛用手機分心，無獨有偶的，高鐵日前也因「人為疏失」發生列車過站不停的...

三個雞婆救命！照大腸鏡意外切除癌化息肉 台積電女員工淚謝醫護

許秉毅以「三個雞婆救一命」為標題曝光一名49歲的糖尿病女病患，在到新陳代謝科就診後，因醫師順便提醒要不要順道做大腸癌糞便篩檢？病患答應後也做了檢查，卻在數天後收到報告發現糞便潛血呈陽性反應，需進一步到胃腸科檢查。

病重放棄搶救…翁奮力寫下「1英文單字」後離世 家人一看全淚崩

在醫院總會面臨到生離死別的場景。一名護理師林婷發文表示，在ICU(加護病房)時總會有些插管說不出話但想寫字的病人，透露曾遇到一名80幾歲的榮民，當下用盡全力寫了一個英文單字，讓全家人都看哭了。此文一出也讓許多網友淚崩。

母親節假期估短途旅次車流激增 高公局公布疏導措施

今年5月11日是母親節，民眾大多家庭聚餐及出遊規畫，高速公路局表示，參考近年母親節假期及例假日國道交通量統計及特性，預估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。