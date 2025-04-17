台鐵App再升級 可以線上換票、1機多票

為滿足旅客需求，台鐵公司說，持續優化票務數位服務，繼去年12月台鐵公司旅客入口網開放「線上換票」服務後，今天上午9時再度升級行動應用功能，推出台鐵e訂通App「線上換票」與「一機多票」兩項服務，提供旅客更靈活的行程安排。

延續旅客入口網換票之線上換票功能，旅客未來可透過台鐵e訂通App辦理線上換票服務，提供已付款但尚未取票的訂單，旅客可在App變更車次或票種，無需親自前往車站辦理，可節省時間並讓行程安排更加彈性。

台鐵公司提醒，線上換票的付款方式須與原訂單相同，僅限使用原卡號的信用卡進行交易。若原訂單使用Apple Pay、Google Pay等行動支付方式，由於虛擬卡號限制，暫不適用於線上換票。

此次App更新亦同步推出「一機多票」功能，為友善親子同行更便利，開放旅客在同一部手機上儲存多張行動票證服務，可在單一裝置內同時管理多張車票，每筆訂單僅限取一張全票QR code票券。

台鐵表示，家長可一次購買1張全票與數張孩童票，避免孩童票券遺失或分開刷票的困擾。長輩可同步訂購敬老票與孩童票，搭乘更輕鬆。輪椅旅客可與陪同者一併購買愛心票與愛陪票，確保安心同行。