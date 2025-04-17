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今晴朗熱如夏 吳德榮：下周三變天 雷雨降溫恐劇烈天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地多雲時晴，持續暖熱如夏。本報資料照片
今天各地多雲時晴，持續暖熱如夏。本報資料照片

今晨各地區平地的最低氣溫約在15、16度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨中高雲增多，其中含水量很少；但雲層阻礙長波輻射，破壞輻射冷卻低溫明顯回升。

今天高壓迴流，吳德榮表示，各地多雲時晴，持續暖熱如夏，水氣漸增，西半部及金馬起霧的機率漸提高。空氣品質仍不佳，應注意。北部16至31度、中部16至32度、南部16至34度、東部15至31度。

明天持續暖熱，吳德榮表示，大氣漸不穩定，山區及北部平地午後偶有局部短暫陣雨的機率；周六鋒面接近，持續暖熱，山區午後及北部平地偶有局部短暫陣雨的機率；西半部及金馬有起霧的機率。

吳德榮表示，周日下午起微弱鋒面影響，局部地區轉有短暫陣雨或雷雨的機率，仍偏暖。下周一、周二天氣好轉，氣溫偏高，暖熱如夏。

不過，他說，下周三至周六另一波鋒面南下，再轉有局部陣雨或雷雨，天氣轉涼，這波持續的時間久，也很不穩定，期間發生劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨機率高。但愈接近期末模擬，愈需觀察模式的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 鋒面

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