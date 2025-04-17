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今仍晴朗炎熱 明午後雷雨開炸 周末起2波鋒面接力影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地大多為晴到多雲，東半部地區、恆春半島及午後山區有零星短暫陣雨；白天舒適溫暖，西半部高溫可以來到29至32度，中南部近山區的地方再更高。本報資料照片
今天各地大多為晴到多雲，東半部地區、恆春半島及午後山區有零星短暫陣雨；白天舒適溫暖，西半部高溫可以來到29至32度，中南部近山區的地方再更高。本報資料照片

今天各地大多為晴到多雲，東半部地區、恆春半島及午後山區有零星短暫陣雨；中央氣象署表示，白天舒適溫暖，西半部高溫可以來到29至32度，中南部近山區的地方再更高，東半部約27、28度，早晚偏涼，各地低溫17至20度，日夜溫差大。

明天各地雲量增多，清晨至上午北部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

周六水氣增多，周日鋒面通過北部海面，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後中部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，周六清晨中部地區亦有零星短暫陣雨。

下周一北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有零星短暫陣雨。

下周二另一鋒面影響，中部以北及東北部地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，東部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周三鋒面通過及東北季風影響，各地氣溫下降，並有局部短暫陣雨或雷雨。

下周四至下周六台灣附近水氣偏多，各地天氣不穩定且稍轉涼，各地有局部短暫陣雨或雷雨。

明天至下周一金門、馬祖易有低雲或霧影響能見度，交通往返注意航班資訊。春季天氣變化快速，後期天氣不確定性大，注意氣象署最新天氣資訊。

鋒面 雷雨

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