靜思閱讀書軒全台綻放 原來源於證嚴法師921這句話

從2017年第1間「靜思閱讀書軒」設立至今，靜思閱讀書軒愛的接力已延伸至全台超過310間校園。「靜思閱讀書軒」不僅為偏鄉的孩子提供認識世界的橋梁，更成為許多生命故事的起點。這些愛的故事，都在新書《以愛織夢─靜思閱讀書軒的美與善》中完整呈現。

暌違四年，繼《閱讀，讓希望綻放─靜思閱讀書軒足跡》之後，靜思書軒營運長蔡青兒再度執筆，以真摯文字記錄這場跨越城鄉、連結各界的閱讀之旅，深入探討閱讀如何為孩子們開啟嶄新視野，為台灣的未來編織美麗夢想。

在該書發表會上，首次播映新書影像故事。影片以一個非常有愛的小故事作為開場：有一所設置靜思閱讀書軒的學校，學生們都是來自全台因人生遭受特殊際遇而安置的國、高中生。這所學校校長分享：一位代課老師與學生在靜思閱讀書軒上課，有位學生突然跟老師說：「老師，你不覺得這裡有一種味道嗎？」

老師緊張了一下，問她：「是什麼味道？」學生回答：「老師，你不覺得這裡有愛的味道嗎？」這位校長說，她深深體悟到靜思閱讀書軒雖是有形的，但學生從這個有形的空間裡感受到的，是無形的愛跟關懷。

蔡青兒認為《靜思語‧十在心路‧玖》中有一句話跟這本新書的精神很像：「愛，如夜空明星，為惶恐不安的人指引方向，安定身心。」這本新書《以愛織夢─靜思閱讀書軒的美與善》就是收錄許多集結眾人的愛與善，編織而成動人故事。

蔡青兒說，當年台灣的921大地震造成很嚴重的災害，慈濟認養了51間校園重建（希望工程）。每一間希望工程經費都需要很多錢，但會員的善款都是用在平時的慈善關懷，在根本沒有建設的經費下，慈濟創辦人證嚴法師卻答應要認養這些重建工程。有人問證嚴法師「為什麼知道沒有錢，還要答應援建這麼多學校」時，證嚴法師回答：「雖然我不知道錢在哪裡，但是我知道愛在哪裡。」

蔡青兒說，那句話深深感動她，也因此她七年多來持續設置靜思閱讀書軒，期待無量無邊的靜思閱讀書軒點亮台灣，為每個步入其中的人點亮心靈的光明。