「戲劇構作」正夯 北藝學院課程啟動秒殺

靈感從何而來？創作如何成形？不只劇場，從影視編劇、小說寫作到Youtube的影音創作，所有創作者都需要「戲劇構作」（Dramaturgy）的思維。為推廣劇場的深度思考與專業養成，台北表演藝術中心「北藝學院」於2025年推出「戲劇構作開放課程」，首波春季課程從東方古典文學出發。

美國戲劇顧問學者瑪格達．羅曼斯卡（Magda Romanska）曾指出：「如果說20世紀可以被稱為『作者導演』的世紀，那麼21世紀將是『戲劇構作』的世紀」，精準點出了當代創作趨勢從個人英雄式的創作，走向集體協作、跨界對話。戲劇顧問正是因應此趨勢而生的重要角色，帶著跨領域的知識與視野，與創作者並肩作戰，透過不斷對話，挖掘作品的深度與廣度。

北藝學院指出，對藝術總監、導演、劇作家、編舞家等創作者而言，戲劇顧問是作品內部的第一位評論者。他們在創作過程中全程參與，透過敏銳觀察與深入提問，協助創作者釐清思路、探索更多可能性，讓作品的意涵更豐富、更具層次。

北藝學院認為，戲劇顧問也扮演對外溝通的橋樑。比如負責撰寫節目冊、向行銷團隊解說作品，確保作品的核心精神能準確傳遞給觀眾，建立創作者與觀眾間的有效連結。作為一種理論與實踐並重的創作方法，「戲劇構作」可說完美體現了「北藝學院」的精神。

北藝中心董事長王文儀強調，台灣藝術人才具有多元、跨領域的特色，能同時掌握華語文化與歐美劇場趨勢。學院的成立，正是希望提供劇場愛好者逐夢舞台，透過系統性的課程與實作，培養更多具備國際視野的優秀人才。正如莎士比亞名劇《皆大歡喜》所言：「世界是一個舞台」，北藝中心期許與創作者共同完成一場場穿越古今的藝術壯遊。

本次課程師資陣容堅強，深耕戲曲領域多年的王安祈老師，不僅是國光劇團的靈魂人物，更是台灣「戲曲構作」的先行者。王安祈老師將以《閻羅夢》、《孟小冬》、《三個人兒兩盞燈》等經典作品為例，分享她如何以「構作」思維，結合文本改編、跨界合作、傳統再詮釋，成功為國光劇團開拓年輕觀眾市場，讓傳統戲曲在當代煥發新生。

專精古典文學研究的胡曉真老師，則將帶領學員從「構作」的角度，重新審視古典小說的敘事策略與人物塑造。她將以《珍珠衫》、《金瓶梅》、《兒女英雄傳》等經典文本為例，深入剖析其中如何藉由話術與敘事設計，營造情節轉折、刻畫角色性格，讓學員掌握「以古鑑今」的構作方法，為當代劇場創作注入豐沛的靈感與養分。

課程也強調實務應用，資深戲劇顧問吳政翰老師將從學理與實務層面，完整介紹「戲劇構作」的核心概念與發展歷程，說明如何以戲劇構作方法閱讀並解讀文本，與創作者一同將概念轉化成舞臺形式。

全期總導師汪俊彥將整合前三位講師的所學，透過實作工作坊，讓學員親身體驗「戲劇構作」的應用。為期五天的深度工作坊，將涵蓋文本分析、劇場美學史、文化脈絡、當代觀眾心理等多元議題，讓學員在實作中掌握「構作」的精髓，培養美學思辨與創作應變的實戰能力。

北藝學院「戲劇構作開放課程」春季課程招收30名學員已迅速額滿，9至12月的秋季構作課程，將以西洋經典作品為主軸，屆時亦將邀請國內外重量級學者與劇場工作者擔任講師。相關報名資訊預計7月公布完整課程，簡章與報名連結，請見北藝學院官方網站。