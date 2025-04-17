雲門春鬥再現 5組編舞家呈現「裸」

淡水雲門劇場6月21至22日將再度舉辦舞蹈編創平台「春鬥2025」，邀請原民編舞家巴魯・瑪迪霖、驫舞劇場藝術總監陳武康、小事製作總監楊乃璇、日本舞蹈科技雙棲創作者梅田宏明及台灣、匈牙利編舞雙人組合李貞葳與法庫亞．佐坦，攜手雲門20位舞者，發掘最直接、最真實的身體可能性。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，「這次『春鬥』編舞家將回歸純粹的身體，我們稱『裸』春鬥。它不是命題，也不是要不穿衣服，而是最坦率的身體創作。」

自 2001 年創立以來，雲門的「春鬥」已呈現超過50部作品，成為編舞家編創的平台。2019年雲門舞集與雲門２合併，原以雲門２為主的「春鬥」暫停。2024年，藝術總監鄭宗龍重啟並擴大「春鬥」為身體的編創平台，不限青年編舞家，不限編創形式，為企圖挑戰身體編創的創作者放膽試身手的平台。

「春鬥2025」國際編舞家行列包括日本編舞家梅田宏明與台灣、匈牙利雙人組合李貞葳與法庫亞．佐坦。梅田宏明作品以強烈數位元素與獨特的「身體動力法」聞名，為全球知名藝術節常客。今年1月初，梅田宏明抵台與雲門舞者排練，雲門助理藝術總監李靜君則形容梅田「充滿能量，專注細節」，梅田宏明則期待純粹運用身體創作，「很多人忘記我先是舞蹈家才是數位藝術家，回到純身體創作是令我很興奮的。」

台灣與匈牙利的編舞組合李貞葳與法庫亞．佐坦，作品橫跨舞蹈，錄像，裝置藝術等領域。出身台灣舞蹈訓練後轉歐洲發展的自由舞者與編舞家李貞葳，和來自擊劍背景轉當代舞蹈編創的匈牙利籍舞蹈家佐坦，擅長透過舞蹈探討與社會環境的關係，兩人以《崩—無盡之下》獲2023 年台新表演藝術獎。

台灣編舞家方面，巴魯・瑪迪霖受當代舞蹈訓練，旅居都市 12 年後，歸返家鄉屏東三地門，回看「以歌入舞，以舞入歌」的排灣文化，創作以傳統排灣族樂舞出發的身體律動，並融入原住民意識與當代視角，屢獲國際肯定。

兩度獲得台新表演藝術獎的驫舞劇場藝術總監陳武康，長期跨界創作與演出。本次受邀參與「春鬥」，他說對他也是新的探索，這次會跟兩位雲門舞者一起工作，兩個人在舞台上彼此追逐、既有牽引也有拉扯，讓雙人舞充滿無限可能，期待帶給觀眾浪漫感。

楊乃璇作品打破現代舞與流行舞蹈之間的界線，總是尋找「規則以外的創意」。這次，她將與五位雲門舞者一起開啟全新的身體對話，她表示「雲門舞者的身體反應與可塑性讓我敬畏，我也必須思考如何讓這次的創作真正對他們有所刺激。我希望他們自己在臺上的樣子是無所畏懼且自在的。」

今年「春鬥」亦延續 WIP（Work In Progress）階段性作品呈現計畫，邀請曾為雲門舞者、持續投入創作的林品碩與賴韋蒓，在雲門排練室帶領觀眾走進創作現場，見證舞蹈的從無到有誕生。春鬥2025將於 6 月 21 日（六）至 6 月 22 日（日）在淡水雲門劇場登場，購票請洽 OPENTIX。