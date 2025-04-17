名嘴：調漲菸捐凸顯政府菸品管理失能現象

對於政府要調漲菸品健康捐，政治評論員陳東豪透過臉書發文表示，政府對菸品管理失能，不去收加熱菸捐，反過頭來漲菸捐，這讓走私加熱菸彈變成一門生意。最近一份針對吸菸民眾所做的民調顯示，超過五成吸菸者反對漲菸捐，八成左右認為政府政策失當，違反稅賦公平原則。

陳東豪表示，依據衛福部國健署數據，國內成年人吸菸率約12.7%至12.8%，如果以台灣成年人口為2000萬計算，吸菸人口大約250萬人。政府現在沒有全面禁菸，250萬吸菸民眾都是有投票權的人，顯然有顧忌。幾年前香菸價格大漲，抽菸民眾不滿，當時政府曾要台灣菸酒公司緊急出平價菸。

陳東豪舉出最近兩份調漲菸捐民調，一份民調針對菸害防制議題，68.5%民眾贊成調漲菸品健康捐，這讓部分人士認為調整菸捐，提升公共健康資源，已有共識，吸菸民眾因為有依賴，菸品價格提高，仍會選擇購買，除非戒菸，抽菸人口可能就是改抽較便宜的菸。

他列出第二份民調，這是針對吸紙菸人口的調查， 77.8%民眾認為政府失能。陳東豪解讀，這是因為兩年前加熱菸已經入法，主管機關衛福部對加熱菸的健康風險評估審查，也延宕兩年，導致這些吸菸人口購買走私未稅菸彈，或者是託人自國外私自帶回台灣。

陳東豪說，政府對菸品管理能力失能，加熱菸這二年卡在合法與非法之間，走私加熱菸成了一門生意，政府每年流失約百億元稅收。政府既然做不到全面禁菸，就要有管理能力。抽菸被課重稅，怨不得誰。但對使用加熱菸的群眾而言，等了兩年，還不知道要等多久，繼續買非法菸彈或改抽紙菸。但拖下去，除了讓走私菸彈變成熱門生意，他看不到政府現在的政策有任何好處。

※ 提醒您：吸菸有礙健康