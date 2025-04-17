雙鐵狀況多 交長盼駕駛艙裝監視器

台鐵今年以來已發生六起停車不當事件，肇因多半是因為駕駛用手機分心，無獨有偶的，高鐵日前也因「人為疏失」發生列車過站不停的事件。對此，交通部長陳世凱表示，會持續跟台鐵、高鐵溝通，朝駕駛艙內加裝監視器努力。

對此，台鐵公司表示，事涉鐵道局權責，尊重並將配合提供意見。同時亦持續從制度面、技術面、教育面及考核面四個面向作系統性的管理與控制，以確保安全駕駛與制度落實。

台灣高鐵董事長鄭光遠則說，此案確實是駕駛疏忽動作，也是高鐵以後要加強改善的方向，未來將會積極避免，例如讓列車長馬上告訴行控中心讓列車停下，或是按下「旅客緊急對講機」（ＰＥＩ）按鈕，提醒駕駛把列車停下。

二○一八年台鐵普悠瑪出軌奪走十八條人命後，運安會曾建議台鐵應在駕駛艙內加裝監視器。不過由於台鐵企工及駕駛反彈聲浪大，至今還在研議中。

立院交委會昨邀請交通部業務報告，立委李昆澤提及台鐵近期多起停車不當事件，其中四件是人為、二件是ＡＴＰ問題，但台鐵又對外宣布今年六月準備要漲價，可檢視台鐵的安全跟效率問題，現在談漲價是對不起民眾。

台鐵代理董事長伍勝園表示，目前針對違規行為已建立資料庫，會彙整系統性問題檢討，針對避免台鐵駕駛的誤失或違規，已派幹部隨乘督導，近身檢視其駕駛的操作程序是否要調整。陳世凱則說，雖然工會有反對質疑聲浪，但我們仍會朝這方向（加裝監視器）努力。

成大交通管理科學系教授鄭永祥表示，若可以在駕駛室裡加裝監視器，就能系統性地檢核狀況，檢視駕駛的操作習慣是否需要調整範。可想見台鐵、高鐵加裝監視器的話，駕駛應會反彈，但可以明確規範調閱監視器的權限，讓個人隱私不會被外洩。