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郵輪定型化契約 交部拚暑假上路

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
義大利籍郵輪「歌詩達莎倫娜號」本月初發生故障，導致船上逾3000名旅客延遲返台，後續航次乘客也因此被迫取消登船行程。 記者游明煌／攝影
義大利籍郵輪「歌詩達莎倫娜號」本月初發生故障，導致船上逾3000名旅客延遲返台，後續航次乘客也因此被迫取消登船行程。 記者游明煌／攝影

義大利籍郵輪「歌詩達莎倫娜號」本月初故障，導致船上三千多名旅客延遲返台，後續航次旅客也被迫取消登船。交通部長陳世凱昨表示，為保障旅客權益，正進一步完善郵輪相關的定型化契約機制，預計暑假前完成草案。

疫後郵輪市場快速發展，愈來愈多國際郵輪商來台營運，消費爭議也愈來愈多，除了歌詩達莎倫娜號外，去年地中海榮耀號（ＭＳＣ）也曾因船隻故障滯留沖繩。立委洪孟楷昨在立院交委會質詢時強調，業者來台開拓郵輪市場自然歡迎，但我國也要提出保障旅客機制及標準。

陳世凱說，歌詩達郵輪莎倫娜號事件後續談到給予每位旅客二百美元補償；至於相關保障標準，目前正修訂中，預計暑假前可完成。航港局長葉協隆補充，定型化契約應記載及不得記載事項，草案已完成，目前送交通部審議中。

航港局說明，「郵輪船票交易定型化契約應記載不得記載事項」的內容與觀光署版本差異不大，主要適用於個人旅客。

不過台灣國際郵輪協會榮譽理事長吳勛豐認為，台灣現行的郵輪市場操作和國外不太一樣，台灣多半是透過旅行社販售船艙與地面遊程，國外郵輪商品則是消費者能直接透過船方訂購艙房，因此當消費爭議發生時，若不可歸責於旅行社的問題，相關賠償會由船方負責。

吳勛豐說，郵輪營運可能會遇到各種不同狀況，導致航程無法按照既定行程走，如天氣、機務、港口等，延誤時間也不一定，建議應依循國際郵輪協會（ＣＬＩＡ）的原則處理消費爭議，以確保船方、旅行社、消費者三方間的權益。

旅行社 郵輪

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