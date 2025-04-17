聽新聞
0:00 / 0:00

痠、痛大不同 中研院新發現顛覆醫界

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導

絕大部分民眾將「痠」、「痛」混為一談，難以區分，中央研究院研究團隊最新發現，這兩種感覺係由不同的神經路徑負責。研究結果顛覆了醫學界長達半世紀的既定認知，特別的是，團隊取自台語「痠（sng）」的發音，創出Sngception（痠覺）全新醫學名詞。

中研院生物醫學研究所特聘研究員陳志成率領研究團隊，透過特定化學物質刺激神經，證實了誘發「痠」感的神經」並非傳統所認知的痛覺神經，而是屬於本體感覺神經系統的一部分，結果日前發表於國際期刊「科學前緣」《Science Advances》。

陳志成表示，受到語言與文化差異，西方醫學將痠與痛視為同一類感覺，忽略東亞語言中存在的區別，該項研究發表後，團隊創造Sngception（痠覺）一詞，取自台語「痠（sng）」的發音，日後被醫界沿用，有望奠定台灣在國際神經科學領域的話語權。團隊正制定「痠覺詞彙」，重新建構痠覺醫學、痛覺醫學。

該研究發現，當本體感覺神經被過度活化時，會因組織酸化而產生痠感，這類感覺不僅不同於痛覺，也較不容易引起逃避反應，反而促使人尋求舒緩，例如按摩、伸展。

研究團隊擬定出「痠覺量表」，目前已運用於北醫、萬芳醫院與雙和醫院等門診，協助臨床醫師釐清病患所訴症狀。隨著痠與痛感知路徑的區分，有望強化精準診斷與治療策略，特別是在肌肉痠痛、慢性疲勞等長期症狀管理上，提升醫療效能。

台灣每年健保止痛藥物支出超過兩千億元，陳志成表示，如能精準地區分痠與痛，將可大幅減少無效用藥。

團隊 神經科學 醫學

延伸閱讀

中華鯨豚協會指控風電工程施工戒護船 干擾白海豚游動

痠、痛感覺不同！中研院顛覆醫界半世紀認知 助減少無效用藥

全球首例！台大醫院「無缺血時間」心臟移植 救回4旬女

跟國際名校搶學生 中研院推「菁英博士生快速入學」

相關新聞

台大院長憂健保新制 恐釀醫療人球

「個別醫院總額」於四月一日全面上路，才過半個月，台大醫院院長吳明賢表示，依國外實施經驗，幾乎都陷入醫療人球等困境，我國因...

阿茲海默症驗血 早期診斷準確率93%

阿茲海默症早期診斷重大突破！台北榮總與南韓漢陽大學合作研究發現，透過簡單的抽幾CC血進行檢驗，就能有效檢出阿茲海默症高風...

關稅恐讓藥價飆 石崇良：千億應急

美國祭出對等關稅政策，各產業均受影響，癌友擔憂未來可能買不到美製的抗癌藥物，立委則憂心，引發缺藥危機。衛福部長邱泰源昨表...

雙鐵狀況多 交長盼駕駛艙裝監視器

台鐵今年以來已發生六起停車不當事件，肇因多半是因為駕駛用手機分心，無獨有偶的，高鐵日前也因「人為疏失」發生列車過站不停的...

郵輪定型化契約 交部拚暑假上路

義大利籍郵輪「歌詩達莎倫娜號」本月初故障，導致船上三千多名旅客延遲返台，後續航次旅客也被迫取消登船。交通部長陳世凱昨表示...

4種最易罹癌飲品！一款年輕人最愛 每日飲胰臟癌風險多87%

黃軒醫師在社交網發文指，以下4類飲品已有研究或國際認證，如果攝取過量將會比一般人更易有患上癌症的風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。