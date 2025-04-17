痠、痛大不同 中研院新發現顛覆醫界

絕大部分民眾將「痠」、「痛」混為一談，難以區分，中央研究院研究團隊最新發現，這兩種感覺係由不同的神經路徑負責。研究結果顛覆了醫學界長達半世紀的既定認知，特別的是，團隊取自台語「痠（sng）」的發音，創出Sngception（痠覺）全新醫學名詞。

中研院生物醫學研究所特聘研究員陳志成率領研究團隊，透過特定化學物質刺激神經，證實了誘發「痠」感的神經」並非傳統所認知的痛覺神經，而是屬於本體感覺神經系統的一部分，結果日前發表於國際期刊「科學前緣」《Science Advances》。

陳志成表示，受到語言與文化差異，西方醫學將痠與痛視為同一類感覺，忽略東亞語言中存在的區別，該項研究發表後，團隊創造Sngception（痠覺）一詞，取自台語「痠（sng）」的發音，日後被醫界沿用，有望奠定台灣在國際神經科學領域的話語權。團隊正制定「痠覺詞彙」，重新建構痠覺醫學、痛覺醫學。

該研究發現，當本體感覺神經被過度活化時，會因組織酸化而產生痠感，這類感覺不僅不同於痛覺，也較不容易引起逃避反應，反而促使人尋求舒緩，例如按摩、伸展。

研究團隊擬定出「痠覺量表」，目前已運用於北醫、萬芳醫院與雙和醫院等門診，協助臨床醫師釐清病患所訴症狀。隨著痠與痛感知路徑的區分，有望強化精準診斷與治療策略，特別是在肌肉痠痛、慢性疲勞等長期症狀管理上，提升醫療效能。

台灣每年健保止痛藥物支出超過兩千億元，陳志成表示，如能精準地區分痠與痛，將可大幅減少無效用藥。