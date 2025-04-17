聽新聞
0:00 / 0:00

全球首例 台大心臟移植 全程心臟不停跳

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大醫院近期完成全球首例「無缺血時間」心臟不停跳移植手術，截至目前，已完成700例心臟移植，占全台心臟移植數量3分之1。記者林琮恩／攝影
台大醫院近期完成全球首例「無缺血時間」心臟不停跳移植手術，截至目前，已完成700例心臟移植，占全台心臟移植數量3分之1。記者林琮恩／攝影

心臟移植時，從捐贈者取下心臟，至縫合到受贈者，期間心臟停止跳動、血液停止灌流的時間愈短愈好，一般建議缺血時間不可超過四小時。台大醫院昨宣布，團隊研發出最新移動式灌流系統，順利完成全球首例「無」缺血時間、心臟不停跳的心臟移植手術

四十九歲蘇女士因罹患擴張型心肌病變，反覆入院，施打強心劑，裝設心室輔助器，去年因嚴重感染再度入院，被排入台大醫院心臟移手等候名單。去年八月份完成移植，過程中團隊以移動式灌流系統運送捐贈者心臟，期間保持血液灌流、心臟跳動，大幅改善蘇女術後心臟功能及存活率。

台大醫院心血管中心專任主治醫師紀乃新表示，傳統心臟移植過程中，團隊從捐贈者摘下心臟，放置於低溫保存液中，以減少代謝需求，但期間心臟仍處於缺血狀態。一般建議缺血時間不可超過四小時，否則預後不佳，排斥機率較高。

長期以來，全球心臟移植專家均設法減少缺血時間，二○二三年美國史丹佛大學醫院曾完成多例心臟跳動移植手術，中國大陸廣州也有類似手術紀錄，但這些案例均未做到「零缺血」，而台大醫院做到了。

台大醫院心臟移植團隊、機械輔助團隊從體外循環維生系統「葉克膜」取得靈感，設計出移動式灌流系統，從捐贈者身上取下心臟後，全程保持血液流動及心臟跳動，迅速運送至相鄰手術室，縫合至受贈病人身上，雖然縫合過程也較為複雜，但「零缺血」可避免移植過程中心臟停止，或血液再灌流而導致心臟損傷。

具心臟衰竭病史的蘇女士昨出席記者會，她表示，很高興成為全球第一個「零缺血」心臟移植案例，以前心臟功能極差，不論躺著、站著、坐著，都相當喘，難以入眠，感謝捐贈者大愛，及醫療團隊協助，讓自己重生。在離開加護病房後一周內走路恢復正常，可持續卅分鐘，一口氣爬四層樓，都是過去無法做到的。

台大醫院 團隊 手術

延伸閱讀

如何避免心臟加速老化？你不知道4個日常習慣正損害心臟健康

全球首例！台大醫院「無缺血時間」心臟移植 救回4旬女

黃敏惠帶百餘位議員里長連署書 明赴政院力爭輕軌中央興建

台中男子母親疑心臟病發 警車開道助送醫

相關新聞

台大院長憂健保新制 恐釀醫療人球

「個別醫院總額」於四月一日全面上路，才過半個月，台大醫院院長吳明賢表示，依國外實施經驗，幾乎都陷入醫療人球等困境，我國因...

阿茲海默症驗血 早期診斷準確率93%

阿茲海默症早期診斷重大突破！台北榮總與南韓漢陽大學合作研究發現，透過簡單的抽幾CC血進行檢驗，就能有效檢出阿茲海默症高風...

關稅恐讓藥價飆 石崇良：千億應急

美國祭出對等關稅政策，各產業均受影響，癌友擔憂未來可能買不到美製的抗癌藥物，立委則憂心，引發缺藥危機。衛福部長邱泰源昨表...

雙鐵狀況多 交長盼駕駛艙裝監視器

台鐵今年以來已發生六起停車不當事件，肇因多半是因為駕駛用手機分心，無獨有偶的，高鐵日前也因「人為疏失」發生列車過站不停的...

郵輪定型化契約 交部拚暑假上路

義大利籍郵輪「歌詩達莎倫娜號」本月初故障，導致船上三千多名旅客延遲返台，後續航次旅客也被迫取消登船。交通部長陳世凱昨表示...

4種最易罹癌飲品！一款年輕人最愛 每日飲胰臟癌風險多87%

黃軒醫師在社交網發文指，以下4類飲品已有研究或國際認證，如果攝取過量將會比一般人更易有患上癌症的風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。