全球首例 台大心臟移植 全程心臟不停跳

心臟移植時，從捐贈者取下心臟，至縫合到受贈者，期間心臟停止跳動、血液停止灌流的時間愈短愈好，一般建議缺血時間不可超過四小時。台大醫院昨宣布，團隊研發出最新移動式灌流系統，順利完成全球首例「無」缺血時間、心臟不停跳的心臟移植手術。

四十九歲蘇女士因罹患擴張型心肌病變，反覆入院，施打強心劑，裝設心室輔助器，去年因嚴重感染再度入院，被排入台大醫院心臟移手等候名單。去年八月份完成移植，過程中團隊以移動式灌流系統運送捐贈者心臟，期間保持血液灌流、心臟跳動，大幅改善蘇女術後心臟功能及存活率。

台大醫院心血管中心專任主治醫師紀乃新表示，傳統心臟移植過程中，團隊從捐贈者摘下心臟，放置於低溫保存液中，以減少代謝需求，但期間心臟仍處於缺血狀態。一般建議缺血時間不可超過四小時，否則預後不佳，排斥機率較高。

長期以來，全球心臟移植專家均設法減少缺血時間，二○二三年美國史丹佛大學醫院曾完成多例心臟跳動移植手術，中國大陸廣州也有類似手術紀錄，但這些案例均未做到「零缺血」，而台大醫院做到了。

台大醫院心臟移植團隊、機械輔助團隊從體外循環維生系統「葉克膜」取得靈感，設計出移動式灌流系統，從捐贈者身上取下心臟後，全程保持血液流動及心臟跳動，迅速運送至相鄰手術室，縫合至受贈病人身上，雖然縫合過程也較為複雜，但「零缺血」可避免移植過程中心臟停止，或血液再灌流而導致心臟損傷。

具心臟衰竭病史的蘇女士昨出席記者會，她表示，很高興成為全球第一個「零缺血」心臟移植案例，以前心臟功能極差，不論躺著、站著、坐著，都相當喘，難以入眠，感謝捐贈者大愛，及醫療團隊協助，讓自己重生。在離開加護病房後一周內走路恢復正常，可持續卅分鐘，一口氣爬四層樓，都是過去無法做到的。