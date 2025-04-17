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高雄碳佐麻里爆食物中毒 停業至下周一

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄燒肉名店碳佐麻里集體食物中毒風暴擴大。記者郭韋綺／攝影
高雄燒肉名店碳佐麻里集體食物中毒風暴擴大。記者郭韋綺／攝影

碳佐麻里燒肉高雄美術館分店疑發生集體食物中毒案，網友爆料用餐後，出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀。高市衛生局調查，至昨天下午4時共18人就醫，派員稽查已採集11件檢體釐清感染源，並責令業者停業至21日。業者發布聲明致歉，指會深刻反省，負責到底。

碳佐麻里在高雄、台南共4家店，這次出包的餐廳是高雄美術館分店，業者昨在臉書發布致歉聲明，指對餐後出現身體不適的消費者深感關切，會全力配合調查，並請專業消毒公司全面高標準清消，此次事件顯示衛生流程控管仍有不足，他們會積極改善。

衛生局表示，本月14日及15日接獲2家醫院通報，有4人在12中午及晚間前往用餐，13日晚間陸續發燒、腹瀉、嘔吐，統計至昨天下午4時共18人就醫，經疫調，有症狀的民眾均在12日至14日間用餐，衛生局已採檢廚師等8名服務人員。

最早貼文的網友說，13日凌晨起8個大人「吐的吐、拉的拉、燒的燒」，後來業者有聯繫當天去用餐的客人，表示會全額退款或以餐券賠償。

衛生局表示，業者雖委託合格病媒業者定期清消，但冷藏冷凍庫冷度不足、炸物熟食未覆蓋、木質廚櫃及醋飯桶容器等多處發霉，缺失不少。屆期若未改善，將依法裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

此外，疑食物中毒的消費者可保存就醫單據，針對醫療費、減少工作收入、精神慰撫金等損害請求賠償。

衛生局 食物中毒

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