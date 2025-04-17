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看診逾80號無診察費 吳明賢：盼病人轉給年輕醫師

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
個別醫院總額全面上路半個多月，但台大醫院院長吳明賢仍認為，護理人力不足，台灣恐出現醫療人球困境。（中央社）
個別醫院總額全面上路半個多月，但台大醫院院長吳明賢仍認為，護理人力不足，台灣恐出現醫療人球困境。（中央社）

台大醫院於去年二月執行門診績效制，醫師每診患者超過六十人，績效及診察費逐漸遞減，從八十一人起，即取消診察費，引起部分醫師抗議，認為看診有如做功德。對此，院長吳明賢表示，自己也無特權，常常做義診，也希望資深醫師多把病人讓給年輕醫師。

健保署全面實施「個別醫院總額」，要求醫學中心降低門診占比，本報獨家報導，不少台大資深醫師抗議新制，自己每診超過百人，多看病人，只是在做功德。另認為，院方此舉，係提早因應「小總額」。

「該制度為台大醫院績效改革一環」吳明賢說，院內許多同仁抱怨，不少名醫每診病人超過百人，讓護理師、藥師陪著醫師加班。部分醫師因門診病人數量眾多，經常得看診到深夜，建議作出改變。

為此，院內會議討論後決議，醫師每診患者如果超過六十人，績效及診察費開始打折，八十號以後績效歸零，舉例來說，該診收治一二○人，從第八十一人至一二○人均無診察費。

吳明賢說，自身每診都超過八十人，有些病人遠從南部、離島至台大就醫，自己不忍心拒絕加號，即使是院長也沒有特權，先從自身砍起，因此，常常在做義診。長期以來，院內勞逸不均，盼透過績效新制，讓部分病人轉由年輕主治醫師負責，這也給年輕醫師發展機會。

吳明賢強調，院方從未限號，也沒擬定醫師每診人數上限，且持轉診單至台大醫院就醫者，一定不會被拒收。門診績效制實施至今，許多醫師看診人數仍超過八十人，也未自主限制門診人數，「他們把醫療當做志業，願意做功德，沒有覺得不好。」

針對調升掛號費傳聞，吳明賢表示，院方從未決議調升掛號費，預計新制實施一季後，最快六月底才會進行討論。

台大醫院 績效 醫師

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