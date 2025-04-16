用蜘蛛表現女性與人生 雕塑家布爾喬亞台灣首度個展

巨型蜘蛛雕塑藝術家路易絲．布爾喬亞（Louise Bourgeois）台灣首次大型個展3月15日起在富邦美術館盛大開展，此展在東京森美術館創下20萬人朝聖盛況，此次巡迴來台，透過三大主題區域帶領觀眾進入20及21世紀最重要的藝術家之一路易絲．布爾喬亞的生活與創作。

此次展覽分為三大主題區域，勾勒出布爾喬亞藝術與人生交織的曲線。「第一章：不要遺棄我」，是對母性溫柔、女性角色的深切關懷。她的巨型雕塑《蹲伏的蜘蛛》蓄勢待發，體現了母親的保護本能；《逃家女孩》則刻畫了她嚮往未來與依戀過去的矛盾情感。這些作品並非單純的自傳式敘述，更映照出人類普遍的情感經驗——溫暖與傷害、依附與自由。

「第二章：剛從地獄回來」講述的是創傷與韌性，布爾喬亞僅用一句「剛從地獄回來，順便說一句，太精彩了」的黑色幽默將之道盡，這個區域展示了反映布爾喬亞深沉情感動盪的雕塑和裝置作品。她從不逃避痛苦，而是以極致的坦誠面對它，提煉與重構創傷，運用它作為創作的核心動力，顯示出無比強悍的內在精神。

「第三章：天空的修復」象徵著重生與希望，逐漸從痛苦和矛盾的狀態，過渡到平靜與智慧的境界。她的《修剪造型 IV 》從身體蔓延出璀璨果實，而《雲與洞窟》似乎提出兩種療傷方案，既可安身於洞窟中，也能仰望遼闊的天空，懷抱對未來的希望。這個區域的作品體現了超越痛苦的智慧，透過她的藝術，布爾喬亞讓我們發現內心的療癒力量。

富邦美術館館長翁美慧表示，布爾喬亞一生熱愛藝術，她將無與倫比的創作能量，轉化為藝術作品，照亮黑暗中的道路。富邦美術館誠摯邀請每一位觀眾，走進這個充滿情感與力量的展覽，與布爾喬亞的藝術對話，見證她如何將個人的創傷轉化為普世的希望，以藝術的方式直面挑戰，並在過程中找到自己的正向力量。

展覽展至6月30日（周二休館），展覽時間：11:00-18:00（17:30停止售票入場）。