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台北當代藝博下月展開 首設新生維度藝術家獎

聯合報／ 記者何定照／即時報導
第6屆台北當代藝術博覽會將在5月9日起展出，圖為2024年展會參觀人潮。（台北當代提供）中央社
第6屆台北當代藝術博覽會將在5月9日起展出，圖為2024年展會參觀人潮。（台北當代提供）中央社

第六屆台北當代藝術博覽會將於5月9日至11日於台北南港展覽館盛大登場，延續聚焦在地、放眼國際的策展理念，邀請全球頂尖藝廊及藝術家，呈現多元的藝術創作、公共裝置與創新計畫，打造國際級藝術交流平台。

本屆展會設有三大主要展區：「當代網域」網羅國內外重量級藝廊如Galerie EIGEN + ART、Kaikai Kiki Gallery、Galleria Continua、大田秀則畫廊與首次參展的Almine Rech等；台灣本地代表藝廊如耿畫廊、大未來林舍、亞紀畫廊、TKG+等也將強勢回歸。

備受矚目的「新生維度」展區聚焦新銳藝術家，亮點包括今格空間帶來宋拓作品、COMA畫廊呈現Kieren Karritpul。新設「藝韻匠心」展區，探索藝術、工藝與設計交會之美，由Soluna Fine Art、ARTCOURT Gallery領銜參展。

今年首度設立《新生維度藝術家獎》（Edge Artist Award），獎金1萬美元，由國際策展人與藝評家組成評審團，於5月9日公佈得獎人，藉此獎勵具潛力的創作者。評審團成員包括新北市美術館館長賴香伶、ArtReview總編Mark Rappolt等。

本屆展會同時推出兩大特展：「斷電」由文化部共同主辦，呈現三位藝術家透過新媒體與傳統技藝探討科技與社會的交界，包括鄭淑麗的AI影像裝置、蘇匯宇與XTRUX的軍事影像作品，以及張徐展以白蟻食用電纜為題的動畫創作；「節點台北」聚焦本地新秀李亦凡，以三件作品探問AI時代下人類存在的本質。

台北當代藝術博覽會今年策畫「思想串流論壇」（Ideas Forum），邀請策展巨擘漢斯·烏爾里希·奧布里斯特（Hans Ulrich Obrist）首度來台開講，主題為《策展的幻鏡》。系列論壇圍繞「緣線交織」主題，邀請亞洲雙年展策展人探討當代藝術的全球連結與文化挑戰，並深入數位藝術、藝術流通、工藝設計等議題。

本屆亦延續「文化夥伴」展區，邀請中信文教基金會、洪建全基金會、金車文藝中心等參與，並規劃CINDY CHAO珠寶藝術特展。合作夥伴陣容堅強，包括瑞銀集團、BMW、Gucci、CASETiFY等。

台北當代聯合總監岳鴻飛表示，今年展會是在地與國際、商業與策展的十字路口；共同創辦人任天晉則強調，展會展現台灣藝術文化的生命力與國際交流潛能。瑞銀台灣負責人蘇韋毓也表示，藝術不只是表達，更是專業與匠心的結晶，期待此平台激發創新火花。

早鳥票現正熱售中，63折優惠限時提供，購票請至Klook平台，更多資訊可見台北當代藝術博覽會官方網站。

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