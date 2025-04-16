喜憨兒「送愛到部落」啟動 烘焙餐盒傳遞笑容

喜憨兒基金會長期推動「送愛到部落」計畫，將憨兒親手製作的烘焙餐盒送往全台18個縣市，截至去年底，送愛到部落計畫已募集超過110萬份餐盒，每年為上千位心智障礙者提供穩定的工作訓練，超過12000位偏鄉學童，在成長路上感受到溫暖的支持與陪伴。喜憨兒基金會今攜手公益大使Lulu黃路梓茵舉辦「送愛到部落」年度募款記者會，宣布2025年「笑容製造所」主題正式啟動。

基金會董事長蕭淑珍表示，喜憨兒基金會長期致力於推動喜憨兒庇護工場多元職訓，其中以烘焙最具代表性。不僅讓憨兒熟悉製程、培養工作態度，更藉由團體合作與服務流程，建立自信、鍛鍊社交能力，逐步走向穩定就業與生活自立。另一方面，台灣仍有許多偏遠地區的學校因地理與交通條件限制，面臨資源不足、學童家庭關注有限等狀況。「送愛到部落」計畫的推動，便成為一條穿越山與城的公益路徑，透過社會愛心連線，一端穩定憨兒職能發展，一端將這份關懷分享給偏鄉孩子，串起兩個弱勢族群之間的溫柔連結。

蕭淑珍說，每一份餐盒，都可能成為憨兒自立的力量，也成為孩子笑容的起點。更成為一條連結城市與偏鄉的幸福軌道。

Lulu黃路梓茵再次接下公益代言現身記者會，與憨兒們一同參與餐盒堆疊與送愛到部落拼圖儀式。 她分享，工作中的憨兒一絲不苟，除了仔細示範作業流程，還會彼此提醒包裝時的袋角方向，他們總說「這是要送給小朋友的，我們要做到最好！」Lulu說，這份行動不是誰幫誰，而是我們一起完成這一份笑容。這份連結，是全世界最溫柔的語言。

喜憨兒基金會表示，本次年度行動也獲得多家愛心夥伴的熱情響應，其中，萊爾富於全台門市推動零錢捐活動，即日起邀請消費者一塊投入、一起前進，用日常小額行動支持憨兒穩定訓練與偏鄉服務；漢來美食則連續五年支持送愛到部落計畫，今年再度慷慨贊助700張「兩人同行一人免費」海港平日下午茶餐券，用美食串起善意；悠遊卡公司也捐贈1000張公益悠遊卡作為捐款紀念品，讓每一筆善款都成為有溫度的回憶收藏。

今年的捐款紀念品更邀請台灣知名潮流插畫家KURT跨界合作，為「送愛到部落」獨家繪製公益插畫。KURT以俏皮的筆觸和鮮明角色風格深受年輕世代喜愛，此次他以「Made in Smile」為主題創作，將憨兒的純真與偏鄉學童的希望，轉化為悠遊卡與票卡零錢包上的溫暖設計，讓愛心善款也成為可被珍藏的日常祝福。