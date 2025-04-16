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南韓妹子穿雨衣吃火鍋防臭掀議！網曝1解法：身體頭髮沒味道

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友分享，他到知名火鍋店用餐後，發現身上滿滿都是火鍋味，久久散不掉。示意圖／ingimage
近日有網友分享，他到知名火鍋店用餐後，發現身上滿滿都是火鍋味，久久散不掉。示意圖／ingimage

就算天氣再怎麼熱，台灣人火鍋的熱情依然不減！近日有網友分享，他到知名火鍋店用餐後，發現身上滿滿都是火鍋味，久久散不掉，忍不住上網求救，引發熱烈討論。不少網友分享妙招，像是韓國女生會穿雨衣吃火鍋、或是穿連帽外套上陣，有人竟認證「吃完身體跟頭髮真的都沒味道！」

有位網友在Dcard分享，最近造訪一間火鍋店，吃得開心之餘，卻在離開店門時發現自己全身沾滿濃濃火鍋味，讓他忍不住上網發問：「到底有什麼方法可以避免吃完火鍋全身都是味道？」

貼文引起不少人回應，「沒救啦！我都是穿準備洗的衣服去吃」，也有人表示：「火鍋本來就是下班後才有空吃，反正回家就要洗頭洗衣，根本不用太在意那味道」，還有網友笑說：「他們家吃完真的最臭，但還是會忍不住想吃！」

也有網友分享自身撇步表示：「我看過韓國女生吃火鍋時直接穿雨衣」、「穿有帽子的外套整個包緊緊也很有用，上次我一脫外套，身體和頭髮完全沒味道」，也有人建議：「帶瓶衣物除臭噴霧，效果不錯」、「吃一吃可以每五分鐘出來透氣一下」。

家事達人陳映如曾接受《東森新媒體ETtoday》訪問時也提到，除了大家常用的方法之外，其實還可以善用衣物專用的除臭劑，或是把穿過的衣服放在空氣清淨機旁，利用清淨機的除臭功能來去味。此外，有些新型洗衣機具備除臭模式，只要將衣服放進去，就能透過類似「風乾」的功能達到除味效果。

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