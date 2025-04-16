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好天氣快沒了！明高溫32度熱如夏 周日鋒面來襲降雨熱區曝光

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好天氣快沒了！明高溫32度熱如夏 周日鋒面來襲降雨熱區曝光

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象署表示，明（17）日各地白天舒適溫暖，西半部高溫可以來到29至32度，中南部近山區的地方會再更高，東半部則約27、28度，早晚偏涼，各地低溫約17至20度。聯合報系資料照
氣象署表示，明（17）日各地白天舒適溫暖，西半部高溫可以來到29至32度，中南部近山區的地方會再更高，東半部則約27、28度，早晚偏涼，各地低溫約17至20度。聯合報系資料照

氣象署表示，明天各地大多為晴到多雲，東半部地區、恆春半島及午後山區有零星短暫陣雨；白天舒適溫暖，西半部高溫可以來到29至32度，中南部近山區的地方會再更高，東半部則約27、28度，早晚偏涼，各地低溫約17至20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時添加衣物。

氣象署也提到，周五各地雲量增多，清晨至上午北部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。周六水氣增多，周日則有鋒面通過台灣北部海面，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後中部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨中部地區亦有零星短暫陣雨。

氣象署表示，下周一，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有零星短暫陣雨。周二則又再度受到另一鋒面影響，中部以北及東北部地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，東部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。周三鋒面通過及東北季風影響，各地氣溫下降並有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署也提醒，明晚馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

此外，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，明天高壓迴流，環境風場為東南風，西半部風速弱，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖及金門易有低雲或霧影響能見度；宜蘭、花東空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，竹苗零星地區短時間可能達紅色警示等級；北部空品區為「紅色警示」等級。

周六水氣增多，周日則有鋒面通過台灣北部海面，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。圖／氣象署提供
周六水氣增多，周日則有鋒面通過台灣北部海面，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。圖／氣象署提供
氣象署表示，明天各地大多為晴到多雲，西半部高溫可以來到29至32度。圖／氣象署提供
氣象署表示，明天各地大多為晴到多雲，西半部高溫可以來到29至32度。圖／氣象署提供

氣象署 鋒面 雷雨

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