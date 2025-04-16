艋舺國際舞蹈節成平台 編舞家王柏年作品獲青睞

剛落幕的2025艋舺國際舞蹈節（Want to Dance Festival），成果豐碩，其中編舞家王柏年「山鬼的眾生相」受盧森堡編舞中心以及以色列耶路撒冷獨舞藝術節青睞，將赴二國演出。

獨立舞蹈平台艋舺國際舞蹈節由曉劇場主辦，今年以「多元（Diversity）」為題，邀請國內外40個團隊，超過150位專業舞蹈工作者，帶來75場演出；同時邀請國內外超過22個場館、藝術節策展人、藝評家、專業人士及觀眾們參與，共創超過7000人次的舞蹈盛宴。

策展人曉劇場藝術總監鍾伯淵在今天發布的新聞資料中表示，多元象徵英雄時代的結束，「而英雄時代的結束不代表這個世界不再會有英雄，而是英雄將擁有不同的形式，不同的能量和不同的面貌。」

策展顧問耿一偉則說，身處亂世依然要舞，就像古代人們還沒有語言便懂得跳舞，他們會在營火前面跳舞，所有人或邀請陌生人一起跳，「當人們跳舞時，不管來自何方都屬於同一個群體，我們今天在這裡跳舞，就好像這個黑暗時代小小的蠟燭，雖然無法驅逐黑暗，但它會給我們勇氣和力量度過這個黑暗。」

這次舞蹈節台灣有3節目獲得國際策展人的青睞，分別是王柏年「山鬼的眾生相」受到盧森堡編舞中心藝術總監伯納德‧鮑姆加滕（Bernard Baumgarten）及耶路撒冷舞蹈平台藝術總監米莉安‧恩格爾（MiriamEngel）邀請，將前往盧森堡TROIS C-L舞蹈之家與耶路撒冷獨舞藝術節演出。

施旻雯「口毛」受寮國FMK國際舞蹈節（Fang MaeKhong International Dance Festival）舞蹈節代表班傑明‧塔迪夫（Benjamin Tardif）、努特納帕‧索伊達拉（Noutnapha Soydala）邀請；黃仕豪「渡鴉」受義大利維琴察市立劇院國際關係代表多米尼克‧馬丁‧帕尼奇（Dominique Martin Panichi）邀請，將前往交流。

2026年第八屆艋舺國際舞蹈節將於11月公開徵件，歡迎更多創作者帶著強大能量而來，繼續往國際舞台前進。