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「打狗宣言」傳統生態知識結合科學 推全球海洋素養

中央社／ 高雄16日電

海委會主委管碧玲等人今天出席「國際太平洋海洋教育者網絡」研討會，發布以傳統生態知識結合現代科學為核心理念的「打狗宣言」，提供3大行動方向，推動全球海洋素養發展。

海洋委員會國家海洋研究院今天發布新聞稿指出，14日至16日與國立中山大學在校內共同辦理研討會，管碧玲、中山大學校長李志鵬、國海院長陳璋玲等人，今天出席大會並共同發布「打狗宣言」（Takao Declaration）。

國海院表示，「打狗宣言」核心理念為結合傳統生態知識（TEK）與現代海洋科學，實現多元共存永續海洋發展模式，並提供3大行動方向，包含「強化傳統生態知識與科學的合作機制」、「深化海洋素養教育，提升公民參與度」，及「建立國際平台，共享與傳承海洋知識」，為全球未來推動海洋素養與海洋治理提供方向。

管碧玲表示，過去人民因受戒嚴體制影響而與海洋疏離，自2000年起開始重新讓人民親近海洋，起點為高雄開發「駁二藝術特區」；時至今日，全國最具活力的海洋活動依然以高雄為核心，因此選擇以高雄古地名Takao，發表IPMEN20週年大會宣言，不僅是榮耀，更是象徵性選擇。

管碧玲指出，面對全球海洋日益嚴峻挑戰，必須以科學為根基來研究與保護海洋，而傳統生態知識則是實現永續治理不可或缺元素，應理解及尊重沿海社群數千年來與海洋共生的生活智慧，透過跨領域對話與合作，探索人與海洋和諧共存的未來之道。

李志鵬指出，此次會議集合亞太與全球海洋科學及傳統生態知識領域專家，深度探討海洋素養與氣候變遷關聯性，展望未來10年海洋永續發展行動路徑。

李志鵬說，會中探索如何在海洋教育及科學研究中，更好地融合傳統生態知識與現代海洋素養，同時透過工作坊與影像之夜，讓整體會議豐富多元，啟發更多討論面向。

國海院表示，這次為IPMEN組織7年後第2度選擇在台灣舉行大會，吸引全球超過10個國家、上百名有關海洋素養、海洋科學及傳統生態知識的專家學者，探討海洋素養、海洋環境永續及傳統知識如何與現代海洋科學相輔相成。

科學 管碧玲 素養

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