健康你我他／第1次進急診室 8小時平安回家

那年某日，老爺在住家樓下上班，因天氣悶熱，傍晚突然頭暈目眩、想吐，請假回家想躺一下會好轉。豈料，暈吐更嚴重，整個人站不穩，此現象令人擔憂，體弱的我扶不動他，兒子未歸，老爺喃喃自語快叫救護車，我照辦。救護人員十萬火急上10樓幫老爺扶上擔架，直奔醫院急診室。

診間人滿為患，醫師、護理師穿梭其間為病患忙碌。因老爺是救護車送抵急診，護理師緊急處理，迅速遞棉被、塑膠袋、詢問病況，量血壓及脈搏皆正常，叮嚀在候診室等醫師。此時老爺暈吐未止，為減輕不適，我猛幫他抓背筋，按壓頭上的百會穴、前額兩側的太陽穴，護理師也會不時來安撫老爺情緒，感恩不盡。

候診室等了約20分鐘終於輪到老爺看診，醫師診斷這些症狀可能與老化有關，先給予藥物治療好了，改日再掛神經內科照腦部超音波才能揭開問題癥結。接著護理師幫忙將老爺送到診間留觀床，為防止吃藥嘔吐，營養點滴裡加上止暈吐藥，讓老爺好好休息。

晚上10點兒子全家來探望，因得上班上課請他們先回家。凌晨3點，老爺點滴打完，暈吐已改善也能走動，繳錢拿藥後，我們搭計程車回家。

老爺首次搭救護車，初次進急診室待8個小時。能平安回家，非常感謝救護人員、醫師、護理師辛勞協助。深深體會健康才是唯一。